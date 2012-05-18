Ankara, Barzani ile 3 önemli mutabakat sağladı

Mesud Barzani'nin ardından Ankara'ya gelen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Başbakanı Neçirvan Barzani'yle Irak merkezi hükümeti by-pass edilerek bir dizi anlaşma sağlandı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilen, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Enerji Bakanı Taner Yıldız ile biraraya gelen Barzani'yle üç önemli mutabakat sağlandı.

Barzani'nin ilk durağı Dışişleri Bakanlığı konutu oldu. Buradaki toplantıya Davutoğlu'nun yanı sıra Taner Yıldız, Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Feridun Sinirlioğlu ve Müsteşar Yardımcısı Halit Çevik ile Emniyet Genel Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.

Mahmut Gürer'in Akşam gazetesinde yer alan haberine göre, görüşmenin en önemli gündem maddesi yine terörle mücadele oldu. Barzani, terörle mücadele Türkiye ile anlayış birliği içerisinde olduklarını anlatırken, Mesud Barzani'yle üzerinde uzlaşılan konularla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü ve kısa vadede daha aktif işbirliği sürecine geçileceğini ifade etti. Türk tarafı da Barzani'ye memnuniyeti iletti.

İki yeni kapı açılıyor

Bunun yanısıra, Habur'un yetersiz kaldığı ve kısa vadede 2 yeni sınır kapısının açılması konusunda da görüş birliğine varıldı.

Bu çerçevede, Aktepe/ Bacuka sınır kapısının inşaasının kısa vadede başlaması ve 2013'te faaliyete geçmesi kararlaştırıldı. Ayrıca, Türkiye-Irak Demiryolu Projesi'ne paralel olarak, Ovaköy-Sinava'da küçük araç ve trenlere yönelik yeni bir gümrük kurulması da karara bağlandı.

Merkeze by-pass

Toplantıda Türkiye ile Kuzey Irak arasında petro-kimya ürünlerinin ticaretiyle ilgili de mutabakata vardı. Bu mutabakat ile Türk petrol şirketlerinin yine Kuzey Irak menşeili şirketler ile daha fazla ortaklık kurması ve merkezi hükümet by-pass edilerek iki ülke özel sektörünün petrol alanında daha fazla işbirliği yapması öngörülüyor.

Haşimi de görüşüldü

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Tarık Haşimi'nin İnterpol tarafından kırmızı bülteni ile aranmasının ardından yaşanan gelişmeler de görüşmede gündeme geldi. Davutoğlu, Haşimi'nin Türkiye'de istediği kadar kalabileceğini, ancak Irak'taki istikrarın da hem Irak hem bölge için kritik olduğunun altını çizdi. Barzani de Türkiye'nin Haşimi'ye evsahipliği yapması ve korumasının önemli olduğunu ifade etti. Barzani, daha sonra Cumhurbaşkanı Gül tarafından Çankaya Köşkü'nde ve Başbakan Erdoğan tarafından Başbakanlık Konutu'nda kabul edildi.

AB krizi fırsata çevirebilir

Başbakan Erdoğan, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri StefanFüle ile yaklaşık bir saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmede Avrupa'nın yaşadığı ekonomik krize dikkat çeken Erdoğan'ın, 'Avrupa, yaşadığı krizi fırsata dönüştürmeyi başarabilir. Ancak bunu başarabilmesi için kendi içine kapanma yerine, genişleme vizyonunu koruması önemli' dediği öğrenildi. Başbakanlık kaynakları, Füle'nin, Türkiye'nin AB üyeliği çerçevesinde gerçekleştirdiği reformlar nedeniyle teşekkür ettiğini ve desteğin devamının da önemli olduğuna değindiğini vurguladı.

Adalet Bakanı Sadullah Ergin de Füle ile yaptığı ortak basın toplantısında 'Gelinen nokta itibarıyla 23. faslın gayrı resmi açılış kriterlerinin önemli bir kısmının karşılandığı sonucunu misafirlerimizle paylaştım. Kendileri de önemli ölçüde buna katıldılar' diye konuştu. Füle de hükümetin reformları devam ettirme kararlılığını gördüklerini belirtti. Ergin bir gazetecinin, 'Tutuklu vekillerle ilgili bir düzenleme yapılacak mı?' sorusuna yapılacak düzenlemelerin kişilere ve somut olaylara özgü değil genel konuları içerdiğini vurgulayarak yanıt verdi.

Türkiye'ye 2 ayda ikinci ikaz

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Yunus Demirer, Irak Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Irak Dışişleri Bakanlığı sitesinden duyurulan gelişmeye göre, salı günü çağrılan Demirer'e, Türkiye'nin Basra ve Musul konsoloslarının diplomatik misyon görevleri dışında gösterdikleri faaliyetlerden duyulan rahatsızlık iletildi. Demirer 22 Nisan'da da bakanlığa çağrılmış, Başbakan Erdoğan'ın Irak Başbakanı Maliki hakkındaki sözlerinden duyulan rahatsızlık iletilmişti.

'Tutuklu vekiller ciddi bir mesele'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, AB'nin Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Fule'nin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmede tutuklu milletvekilleriyle ilgili mesaj verdiğini belirterek, 'Tutuklu milletvekilleri konusunun, çok ciddi bir mesele olduğunu kabul ettiklerini ve bunu bu şekilde anladıklarını söyledi' dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Fule ile Meclis'te yaptığı görüşmenin ardından Loğoğlu, gazetecileri bilgilendirdi. Loğoğlu, Fule'nin Türkiye-AB ilişkilerinde CHP'nin önemine değindiğini belirterek, 'CHP'yi çok önemsediklerini, görüşlerini çok önemli ve gerekli bulduklarını belirtti' diye konuştu.