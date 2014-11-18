Ankara Barosu'nun yönetim odasında böcek bulundu

Ankara Barosu’nun Adliye’nin 5. katında bulunan Yönetim Kurulu odasında kalorifer peteğinin iç kısmına yerleştirilmiş bir adet dinleme cihazı bulundu. Baro adına savcılığa suç duyurusu yapılarak, şüphelilerin tespit edilerek, haklarında soruşturma yapılması istenildi.

Hürriyet'ten Mesut Hasan Benli'nin haberine göre, yapılan suç duyurusunda, 10 Kasım 2014 tarihinde Adliye’nin 5. katında bulunan Ankara Barosu’nun kullanımına ait Başkan , Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter, Yönetim Kurulu Odası ve Sekreter odasında güvenlik araması yapıldığı anlatıldı.

Yapılan aramada Yönetim Kurulu odasının kalorifer peteğinin iç kısmında 1 adet dinleme cihazı bulunduğu belirtilerek, “Cihazın bulunmasının hemen ardından, Baro müdürü, Müdür Yardımcısı ve Bahaddin Turgut imzası ile 10 Kasım 2014 günü saat 20:20’de durum tutanağa bağlanmıştır” denildi.

Suç duyurusunda, şüphelilerin kimlik tespiti yapılarak haklarında, haberleşme gizliliğinin ihlali kapsamında, kişiler arasındaki aleni olmayan konuşmaların tarafların rızası olmaksızın aletle dinlenmesi, ses alma cihazı ile kaydedilmesi suretiyle özel hayatın gizliliğinin ihlali suçlarında soruşturma açılması talep edildi.