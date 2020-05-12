Ankara Barosu soruşturmasında ıslak imzalı karar metni istendi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın LGBTİ+'ları hedef göstermesinin ardından yaptıkları açıklama nedeniyle hakkında soruşturma kapsamında Ankara Barosu'ndan ıslak imzalı yönetim kurulu kararını istedi.

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Ankara Barosu, 26 Nisan'da yaptığı açıklama ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, cuma hutbesinde LGBTİ+'ları hedef aldığı açıklaması nedeniyle tepki gösterdi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Barosu hakkında, 'Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın insanlığın bir kesimini nefretle aşağılayıp kitlelere hedef gösterdiği konuşmasıyla ilgili basın açıklaması' başlıklı açıklama nedeniyle soruşturma başlattı. 'Halkın bir kesiminin benimsediği dini değerleri aşağılama' suçlamasıyla re'sen başlatılan soruşturmanın yanında, Diyanet İşleri Başkanlığı ile bir vatandaşın şikayeti üzerine de soruşturma başlatılmıştı.

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Islak imzalı karar istendi

Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı, Diyanet İşleri Başkanlığı ve bir vatandaşın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, Ankara Barosu’ndan açıklamanın yapılması yönünde alınan yönetim kurulu kararının ıslak imzalı metnini istedi.

Savcının, açıklamayı kimin kaleme aldığı, metnin altında kimlerin imzası bulunduğunun tespiti için bu belgeleri istediği belirtildi. Savcılığın, istenilen belgenin incelenmesi ardından, sorumlu gördüğü kişilerin beyanlarını alabileceği ve kovuşturmaya gerek görürse Adalet Bakanlığı’ndan izin talep edebileceği öğrenildi. Öte yandan savcılığın re’sen başlattığı soruşturmanın ise sürdüğü bildirildi. (DHA)

Ne olmuştu?

Ankara Barosu, LGBTİ+'ları hedef gösteren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a tepki göstermişti. Barodan yapılan açıklamada, "Görevde olduğu süre boyunca çocuk tecavüzcülerine gözlerini kapatıp kadın düşmanlığının manevi zeminini dini söylemlerle meşrulaştırma çabası karşılığında maaş alan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın deprem, LGBTİQ+, kadın ve çocuk söylemlerine rağmen halen görevde kalması durumunda, sonraki konuşmasında halkı ellerinde meşalelerle meydanlarda cadı diye kadın yakmaya davet etmesi kimseyi şaşırtmamalıdır." denilmişti.

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