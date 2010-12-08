-ANKARA BAROSU ÖĞRENCİLERE MÜDAHALEYİ KINADI ANKARA (A.A) - 08.12.2010 - Ankara Barosu, İstanbul'da öğrenci protestosunda yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, ''sadece yürüyüş yaparak seslerini duyurmak isteyen gençlere polisin biber gazı, cop ve tekmelerle saldırmış olmasının, orantısız güç kullanıldığının açık göstergesi olduğunu'' belirtti. Barodan yapılan yazılı açıklamada, ''Başbakan Erdoğan'ın rektörlerle bir araya geldiği Dolmabahçe'de, YÖK'ü protesto etmek isteyen öğrencilere biber gazı sıkılması, coplarla dövülmesi ve ardından birçok öğrencinin gözaltına alınmasının şiddetle kınandığı'' ifade edildi. Hukuk devletinin olmadığı yerde kişi hak ve özgürlükleri, yargı bağımsızlığı, adil yargılanma ve kişi güvenliğinden söz edilemeyeceği belirtilen açıklamada, ''Ellerinde herhangi bir silah olmayan, kimseye saldırmayan, taş dahi atmayan, sadece yürüyüş yaparak seslerini duyurmak isteyen gençlere, polisin biber gazı, cop ve tekmelerle saldırmış olması, orantısız güç kullanıldığının açık göstergesidir'' denildi. Kanunun tarif ettiği hallerde dahi hassasiyetle fiziki kuvvet kullanabilecek olan güvenlik güçlerinin kullanacağı her tür orantısız şiddetin kamu vicdanında yara açtığı, hukuk devleti ilkelerini zedelediği, insan hakları ve demokrasiye gölge düşürdüğü kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Gençlere hoşgörü göstermeyen, onun sesine kulak vermeyen, baskıya, şiddete, zorbalığa göz yuman yönetimlerin tarih içinde nasıl sorgulandıkları ve hesap vermek zorunda kaldıkları da unutulmamalıdır. Herkes için vazgeçilmez temel hak ve özgürlüklerin teminatı ve geleceğimizin güvencesi olan hukuk devletinin güçlendirilmesi ve bu doğrultuda uygulamaların gerçekleştirilmesi tüm kamu kurum ve kuruluşlarının görevi olup, aksine davranan kamu görevlilerinin de hukuki ve cezai açıdan sorumlu olacağı da kuşkusuzdur.''