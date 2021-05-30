Ankara Barosu'ndan AKP'nin sunduğu kanun teklifine tepki: Cumhuriyet savcılarının bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıracak

Ankara Barosu, AKP’nin kanun teklifinde Cumhuriyet başsavcılarına savcıların elindeki dosyalara müdahale etme yetkisi veren maddeye ilişkin olarak “Savcıların görevlerini her türlü etkiden ve baskıdan uzak şekilde yerine getirmelerini engelleyebilecek, kanuna uygunluk denetimi adı altında soruşturma sonucunda verecekleri kararlara müdahale edilebilme yolunu açacaktır” dedi.

AKP’nin TBMM’ye sunduğu ve Adalet Komisyonu’nda kabul edilen “Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” teklifinde cumhuriyet başsavcılarına yeni yetkiler verildi. Teklife göre Cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet savcılarının soruşturmayı sonlandıran kararları arasında oluşabilecek farklılıkların giderilmesi ile bu kararların kanuna uygunluğunun denetlenmesi hususunda görevli ve yetkili olacak.

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Ankara Barosu, Cumhuriyet başsavcılarına verilen bu yetkiye tepki gösterdi. Barodan yapılan yazılı açıklamada, “Anılan düzenleme, savcıların görevlerini her türlü etkiden ve baskıdan uzak şekilde yerine getirmelerini engelleyebilecek, kanuna uygunluk denetimi adı altında soruşturma sonucunda verecekleri kararlara müdahale edilebilme yolunu açacaktır” dedi.

Düzenlemenin savcıların bağımsızlığını ortadan kaldıracağına dikkat çekilen açıklamada, şunlar belirtildi:

“Ulusal ve uluslararası düzenlemelere aykırı ve Cumhuriyet savcılarının bağımsızlığını tamamen ortadan kaldıracak söz konusu teklifin, hukuk sistemimizi geri dönüşü olmayan bir yıkıma uğratarak aynı hukuku belirli kişilerin vicdanın esiri yapacağını başta TBMM olmak üzere tüm kamuoyunun dikkatine önemle sunarız.”

Açıklamada, söz konusu düzenlemenin Adlî Yargı İlk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kuruluş, Görev ve Yetkileri Hakkında Kanun, Türk Yargı Etiği Bildirgesi’ne aykırı olduğu ifade edildi.

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