Ankara Barosu: İkinci bir baro kurulabilmesi için baskı yaşayan meslektaşlarımız, bizimle iletişime geçin

Ankara Barosu, yakın zamanda Ankara’da ikinci bir baro kurulabilmesi için kamuda çalışan avukatlara yönelik olarak imza vermeleri yönünde yoğun baskı yapıldığı iddialarının kendilerine ulaştığını açıkladı. Baro, baskı gören avukatlara kendileriyle iletişime geçme çağrısında bulundu.

Ankara Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Yakın zamanda kamuda çalışan meslektaşlarımıza Ankara’da ikinci bir baro kurulabilmesi için imza vermeleri yönünde yoğun baskı yapıldığı iddiaları tarafımıza ulaşmış ve bu durum kamuoyu ile paylaşılarak baromuz tarafından bu konuda tüm bakanlıklara Bilgi Edinme Kanunu kapsamında yazı yazılmış ve ayrıca Kamu Baş Denetçiliği’ne de gerekli incelemenin yapılması için başvuru yapılmıştır. Bazı bakanlıklar verdikleri cevaplarda “bu hususun gerçek dışı olduğunu” belirtmiş, bazı bakanlıklar ise yazımıza cevap vermemiştir. Buna rağmen aradan geçen sürede, muhtelif kurumlardaki kamu çalışanı meslektaşlarımıza aynı baskının artarak devam ettiği, bu baskının taşraya tayin noktasında gözdağı verme boyutunda olduğu yakınmaları tarafımıza ulaşmaya devam etmektedir. Yaşanan süreç, baroları parçalamaya ve mesleğimizi niteliksizleştirmeye hizmet eden bu yasal düzenlemenin amacını bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadesini kullanıldı.



Açıklamada, "Her türlü baskıya karşın meslek örgütünün parçalanmasına imza vermeyi reddeden, cübbelerine ilik açılmasına, düğme takılmasına izin vermeyen meslektaşlarımızın yanında mesleğimizi ve geleceğimizi savunmaya devam edeceğiz. Bu nedenle, çalıştığı kurumda baskıya uğrayan meslektaşlarımızın hukuki süreçte de yanlarında olduğumuzu, bu baskıya vücut veren, aracı olan tüm ilgililer hakkında yapılacak suç duyuruları dahil olmak üzere hukuki mücadelemizin sonuna kadar verileceğini belirtiyor, bu baskıyı yaşayan meslektaşlarımızın Ankara Barosu’nun kamu@ankarabarosu.org.tr e-posta hesabına başvurmaları halinde gizlilik unsuruna riayet edilerek gerekli idari ve yasal başvuruların baromuzca takip edileceğini önemle hatırlatıyoruz." denildi.