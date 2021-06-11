Ankara Barosu Genel Kurulu'na pandemi gerekçesiyle izin verilmedi

Ankara Baro Başkanlığı Genel Kurulu, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararı ile pandemi gerekçesiyle iptal edildi.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Ankara il Hıfzıssıhha Kurulu kararı uyarınca, Ankara Barosu Başkanlığı'nın genel kurulu ve organ seçimlerinin yapılamayacağına karar verdi.

YSK Başkanı Muharrem Akkaya imzalı kararda, hıfzıssıhha kurulunun tüm etkinlikleri 15 Haziran'a kadar ertelemesi gerekçe gösterildi.

Kararda şu ifadelere yer verildi:

"Ankara İl Hıfzısıhha Kurulu'nun 1 Haziran 2021 tarihli 2021/3 sayılı kararı ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının genel kurulları dahil yapacakları her türlü etkinliklerin 15 Haziran 2021 tarihine kadar ertelenmesine karar verildiğinden 12-13 Haziran 2021 tarihinde Ankara Baro Başkanlığı Genel Kurulu'nun yapılamayacağı gibi 20 Haziran 2021 tarihinde de sokağa çıkma kısıtlaması olduğundan bu tarihte organ seçimlerinin yapılamayacağına karar verilmiştir"