Ankara Barosu, Ceren Damar cinayeti davasında sanık avukatı olan Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da öldürülmüştü. Yapılan yargılama sonucunda sanık Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Vahşice işlenen cinayet kadar, sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yargılama boyunca yaptığı savunma, beyanları kamuoyunda infial uyandırmıştı. Baba Mustafa Damar, Ankara Barosu’na Bıçak’ı şikâyet etmişti.
- TIKLAYIN - Öldürülen akademisyen Ceren Damar'ın babası, sanık avukatını şikâyet etti: Meslekten men edin
- TIKLAYIN - Ankara Barosu'ndan Vahit Bıçak için soruşturma kararı
- TIKLAYIN - "Sanık neler yapabilirdi de yapmadı" demişti; Ceren Damar davasında sanık avukatının skandal 'savunması'na barolardan tepki
- TIKLAYIN - Adalet Bakanı Gül’den Ceren Damar açıklaması
- TIKLAYIN - Vahit Bıçak: Başbakanlık İnsan Hakları Kurumu Başkanlığı’ndan katledilen Ceren Damar’ın hatırasına parmak izi bırakmaya…
- TIKLAYIN - Ceren Damar cinayeti davasında karar: Hasan İsmail Hikmet'e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası