Ankara Barosu, Ceren Damar cinayeti davasında sanık avukatı olan Vahit Bıçak'ın savunmasını istedi

Ankara Barosu, Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık avukatı olan Vahit Bıçak'tan savunmasını istedi.

Ankara Barosu, yönetim kurulu toplantısında, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ve 21 Şubat'ta karara bağlanan Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel'in öldürülmesine ilişkin davada sanık Hasan İsmail Hikmet'in avukatı olan Bıçak'ın dosyasını ele aldı. Toplantıda, mahkemedeki savunmalarında "savunma sınırını aştığı" gerekçesiyle hakkında soruşturma bulunan Bıçak'tan savunmasının istenmesi kararlaştırıldı.

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde araştırma görevlisi Ceren Damar Şenel, sınavda kopya çekerken yakaladığı, öğrencisi Hasan İsmail Hikmet tarafından 2 Ocak 2019’da öldürülmüştü. Yapılan yargılama sonucunda sanık Hikmet’e ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmişti. Vahşice işlenen cinayet kadar, sanık avukatı Vahit Bıçak’ın yargılama boyunca yaptığı savunma, beyanları kamuoyunda infial uyandırmıştı. Baba Mustafa Damar, Ankara Barosu’na Bıçak’ı şikâyet etmişti.