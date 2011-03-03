Ankara Barosu Başkanı Feyzioğlu: Artık yeter, aramalar hukuksuz

T24 - Ankara Barosu Başkanı Prof. Metin Feyzioğlu, Prof. Dr. Yalçın Küçük'ün eşine ait ofisinin aranması esnasında ofise geldi. 'Aramanın hukuksuz olduğunu' iddia eden Feyzioğlu, 'Şu an için aramayı durdukduk' dedi ve ekledi: Arama kararında somut bir gerekçe yok. Bu hukuksuzluğa artık yeter.



Metin Feyzioğlu gazetecilere şunları söyledi:



Bir avukatlık bürosunun bürosu ya da konutu BARO bilgilendirmeden aranamaz. Emniyet amirine buranın bir avukat ofisi ve mesken, olduğunu bildirdik. Şu an için Temren Küçük'ün ofisindeki arama durduruldu.



Ancak Ankara Emniyeti'nden aramanın başlayacağı şifahen geldi. Arama kararında Temren Küçük'ün ismi geçmiyor. Yalçın Küçük'ün bu binadaki iki adresi gösteriliyor.



Avukat Temren Küçük, Yalçın Küçük’ün eski eşidir. 20 yıldır ayrıdırlar. Yalçın Küçük ayrı bir ikamette yaşamaktadır. Hiçbir gerekçe göstermeden ve araştırma yapılmadan böyle bir özensiz karar hukuk tarihinde kendine özgü anlamlı bir yer edinecektir.



Arama kararını kanuna göre bir fiil tanımı yapılması zorunludur. Fiil tanımı öyle örgüt üyesi olmak ya da şu suçu bu suçu işlemekle olmaz. Meskeni ya da yazıhanesi aranan kişinin ne yapmakla suçlu olduğu belirtilmelidir. Fiil somutlaştırması yok arama kararında. Fiil değil soyuttur bunlar.



Diyorum ki artık yeter. Bu hukuksuzluğa yeter. Bir avukat meslektaşımın meskenini koruma çabası içindeyim ve hukuka aykırı bir aramaya dur deme çabası içindeyim



Benim başıma gelmedi demeyin. Neden sadece başınıza geldiğinde haksızlık oluyor. Bir başkasının başına haksızlık geldiğinde eğer buna demokratik tepkinizi ortaya koymuyorsa sizin başınıza geldiğinde kim tepkisini koyacak.



Arama kararının somut bir gerekçesi yok.



Somut olarak örgüt üyesi olması lazım. Örgüt üyesi olma iddiası diye olmaz.





