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Ankara Baro Başkanı: Ankara'da 2 No'lu baroya destek vermeyen kamu avukatları sürgün ile tehdit ediliyor

03 Şubat 2021 20:21

Ankara Baro Başkanı Erinç Sağkan, başkentte ikinci baro kurulmasına destek vermeyen kamu avukatlarının sürgünle tehdit edildiğini ifade ederek, "Taşraya gönderme baskısı dahil olmak üzere ciddi bir mobbing noktasında Ankara'da kurulacak 2 No'lu baroya geçiş dilekçeleri önlerine bırakılıyor. Aslında bu süreç baroların bölünmesinin ne anlama geldiğini ifade ediyor" dedi.

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