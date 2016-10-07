Ankara Barış Mitingi Katliamı birinci yılında anılacak

Ankara Garındaki barış mitingi katliamı, birinci yıldönümünde etkinliklerle anılacak. 9 Ekim’de mezarlık başında, 10 Ekim’de tren garı önünde anma yapılacak.

Hayatını kaybedenlerin hikâyeleri

10 Ekim 2015’te, saat 10:04’te Ankara Garı’nın önünde toplanıp barış talebini dile getiren binlerce kişinin olduğu alanda iki ayrı noktaya yapılan intihar saldırısında 101 kişi ile iki intihar saldırganı hayatını kaybetmişti.

Katliamın birinci yılında, yaşamını yitirenler, her ayın 10’unda olduğu gibi birinci yılında da anılacak.

10 Ekim Dayanışmasının açıkladığı programa göre, 9 Ekim 2016’da mezarlıkta anma yapılacak, “10 Ekim’in Ardından” isimli bir panel ve “Geride Kalanlar” başlıklı bir forum düzenlenecek. 10 Ekim 2016’da da Ankara Garı önünde toplanılacak. Ayrıca 10 Ekim Dayanışması, bir hafta boyunca her gün saat 21:00’de Twitter’dan #10EKİMDEANKARADAYIZ hashtag’ini paylaşma çağrısı yaptı.

Anma programı şöyle:

9 Ekim 2016

11:00 Karşıyaka Mezarlığında anma. Eş zamanlı olarak diğer illerdeki mezarlıklarda. (Ankara’daki mezarlık ziyareti için saat 10:00’da Vedat Dalokay Nikâh Salonu önünden araç kalkacak.)

15:00 Panel: 10 Ekim’in Ardından. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) ve Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve 10 Ekim Derneği’nin katılımıyla. Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

16:30 Forum: Geride Kalanlar. Yer: İnşaat Mühendisleri Odası

10 Ekim 2016

09:15 Gar önünde toplanma.

10:04 Tren Garı önünde anma.

13:00 Uray sanat galerisinde sergi açılışı.

Kartal’da da anma

İstanbul, Kartal’da da 9 Ekim Pazar günü saat 11:00’de, katliamda yaşamını yitiren İnşaat-İş Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi Tekin Arslan mezarı başında anılacak.

Arslan’ın 9 Ekim’de Tuzla Aydınlı Mezarlığı’nda düzenlenecek anma törenine katılmak isteyenler için saat 10:00’da Kartal Ahmet Şimşek Koleji’nin önünden araç kaldırılacak.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin isimleri

Abdülkadir Uyan, Metin Kürklü, Gökhan Akman, Orhan Işıktaş, Gülhan Karlı Elmascan, Yılmaz Elmascan, Nevzat Sayan, Bilgen Parlak, Hacı Kıvrak, Rıdvan Akgül, Rıdvan Akgül, Hacı Mehmet Şah Esin, Gökmen Dalmaç, Elif Kanlıoğlu, Hakan Dursun Akalın, Ercan Adsız, Ayşe Deniz, Berna Koç, Fatma Esen, Gülbahar Aydeniz, Eren Akın, Canberk Bakış, Tayfun Benol, Nizamettin Bağcı, Kasım Otur, Başak Sidar Çevik, Nilgün Çevik, Resul Yanar, Mehmet Ali Kılıç, Tekin Arslan, Sezen Vurmaz, Dilaver Karharman, Onur Tan, Umut Tan, Sarıgül Tüylü, Dilan Sarıkaya, Ali Kitapçı, İsmail Kızılçay, Muhammet Demir, Korkmaz Tedik, Veysel Atılgan, İbrahim Atılgan, Emine Ercan, Kübra Meltem Mollaoğlu, Meryem Bulut, Seyhan Yaylagül, Ebru Mavi, Ali Deniz Uzatmaz, Ziya Saygın, Vahdettin Özgan, Cemal Avşar, Ahmet Katurlu, Selim Örs, Azize Onat, Dicle Deli, Güney Doğan, Binali Korkmaz, Mehmet Zakir Karabulut, Leyla Çiçek, Metin Peşman, Mesut Mak, Adil Gür, Gökhan Gökbönü, Şebnem Yurtman, Osman Turan Bozacı, İdil Güneyi, Abdullah Erol, Mehmet Hayta, Özver Gökhan Arpaçay, Şirin Kılıçalp, Uygar Coşgun, Ahmed Alkhadi, Nurullah Erdoğan, Gözde Arslan, Aycan Kaya, Yunus Delice, Sevgi Öztekin, Mehmet Tevfik Dalgıç, Sevim Şinik, Emin Aydemir, Fatma Karabulut, Ramazan Tunç, Erol Ekici, Feyyat Deniz, Necla Duran, Osman Ervasa, Ramazan Çalışkan, Vedat Erkan, Abdülbari Şenci, Niyazi Büyüksütçü, Gazi Güray, Sabri Elmas, Erhan Avcı, Ümit Seylan, Serdar Ben, Nevzat Özbilgi, Hasan Baykara, Fatma Batur, Bedriye Batur, Ata Önder Atabay.