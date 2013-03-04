Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde neler oluyor?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Mobbing İle Mücadele Derneği Başkanı Hüseyin Gün, Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, hakkında çok sayıda mobbing (psikolojik yıldırma) şikayet başvurusu aldıkları baş hemşire A.B ile ilgili iddiaları incelemeye aldıklarını söyledi. Gün, baş hemşirenin, “Benim arkamda Sağlık Bakanlığı müsteşarı var. Kimsenin gücü yetmez” diyerek’ mobbing yaptığı belirtiliyor” dedi.

Hemşire intiharın eşiğine mi geldi?

Mobbing yüzünden bir hemşirenin intiharın eşiğine kadar geldiği, hemşirelerin kendi aralarında bile konuşmaktan çekindiği belirtiliyor. Dernek başkanı Hüseyin Gün, protokol hastanesinde psikolojik tacizle ilgili yaşanan sorunu T24’le paylaştı.

Hastanede 500 kadar hemşire çalıştığını ve hemşirelerin önemli bölümünün, başhemşireden yakındıklarına dikkat çeken dernek başkanı Gün, olaya Sağlık Bakanlığı’nın el koymasını istedi. “Ortada bir korku imparatorluğu havası var” diyen dernek başkanı Gün, Başbakanlık’ın mobbingle mücadele için genelge yayımladığına dikkat çekti. Gün, başhemşirenin Sağlık Bakanlığı müsteşarının adını kullanarak mobbing uyguladığına ilişkin iddiaları çok ciddi bulduklarını söyledi. Gün’ün değerlendirmeleri şöyle:

'Kime güvenerek mobbing yapıyor ?'

-Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü A.B kime güvenerek mobbing yapıyor? Sağlık Bakanlığı Müsteşarının kendisinin arkasında olduğunu, kimsenin gücünün kendisine yetmeyeceğini söylediği iddia edilmektedir. 2003-2007 yılları arasında Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği Şefi ve Başhekimi olarak görev yapan müsteşarla başhemşirenin aynı hastanede birlikte çalıştıkları söyleniyor.

- Başhemşire Ankara’da Başbakanın genelgesine rağmen mobbing yapıyorsa sayın müsteşar bu durumu vicdanına, yeni sağlık Bakanına, başbakana ve kamuoyuna bunu nasıl izah edecektir?

‘Sütü azaldı’

-Bir hemşire kendisine yapılan psikolojik tacizler sonucunda intiharın eşiğine geldiğini, psikolojik tacizlerden sonra psikolojisinin bozulduğunu, çalışma isteğinin bittiğini, işinden iyice soğuduğunu, çocuğunun bu süreçten çok etkilendiğini, sütünün çok azaldığını, eşi ile ayrılmanın eşiğine geldiklerini iddia etmektedir.