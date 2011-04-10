-ANKARA AMATÖR KARMA FİNALLERDE İSTANBUL (A.A) - 10.04.2011 - Futbolda Ankara Bölge Amatör Karması, Slovenya'da düzenlenen UEFA Regions Kupası eleme turu 4. Grup'taki 3. maçında Slovenya'nın Murska Sobota takımını 3-1 yenerek, grup maçlarını 9 puanla lider olarak tamamladı. Toplam 32 takımın 8 ayrı grupta mücadele ettiği UEFA Regions Kupası eleme turu sonunda ilk 8'e girme başarısı gösteren Ankara Bölge Amatör Karması, haziran ayında Portekiz'in Braga kentinde yapılacak finallere katılma hakkını kazandı. Karşılaşmada Ankara Bölge Amatör Karması'nın gollerini 12 ve 88. dakikalarda Atilla, 52. dakikada Fatih kaydetti.