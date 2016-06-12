Ankara, Almanya'yla İncirlik anlaşmasını doğruladı

Almanya Savunma Bakanlığı’nın, “İncirlik’teki askeri personeli için misafirhane inşa etme ve bazı alt yapı kurma konusunda Türkiye ile yürütülen görüşmelerde prensipte mutabakatın sağlandığına” dair açıklaması Ankara tarafından da doğrulandı. Hürriyet’en Uğur Ergan'ın haberine göre, yetkililer, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen’in bu yılbaşında İncirlik ziyareti sırasında gündeme getirdiği taleplerle ilgili prensipte varılan mutabakata rağmen görüşmelerin devam edeceğini söylediler. Bir askeri yetkili, “Bazı konularda hâlâ pürüzler var. Bunların da giderilmesi şart” dedi.

Federal Alman Meclisi’nin 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımasının ardından Ankara, Almanya’yı olası yaptırımlar konusunda uyarmıştı.

Almanya’nın İncirlik’te keşif amaçlı Tornado uçakları ve bir havada yakıt ikmali uçağı ile bunlar için görev, bakım ve yer hizmeti veren yaklaşık 300 kadar personeli bulunuyor. Almanya, personeli için yaklaşık 400 kişilik bir misafirhane, operasyonların koordine edileceği merkez, uçakların bakımının yapılacağı ek hangarlar inşa etmeyi planlıyor.

'Soykırım' kararına takılmadı

Alman Meclisi’nin 2 Haziran’da “Ermeni soykırımı”nı kabul etmesine rağmen IŞİD’le uluslararası mücadele kapsamında İncirlik’te bulunan Alman askerlerinin ihtiyaçları için Ankara ile Berlin arasında görüşmelerin sürdürülmesi dikkat çekti. Türk yetkililer ise NATO ve Türkiye’nin dahil olduğu diğer uluslararası askeri işbirliğinin Ankara’nın olası yaptırım listesinde olmadığını söylediler.

Müsteşarlar yürütecek

Türk askeri kaynaklar, misafirhane ve diğer alt yapı kurma çalışmalarını bundan böyle ağırlıklı olarak savunma müsteşarlarının yürüteceğini, gerektiğinde dışişleri müsteşarlarının da devreye girebileceğini ifade etti. Edinilen bilgiye göre Türkiye, Almanya’nın kuracağı misafirhane, koordinasyon merkezi ve hangarların, Alman askerlerinin görev sona erdikten sonra Milli Savunma Bakanlığı’na devredilmesini şart koşuyor.

Alman uçaklarına prefabrik hangar

IŞİD ile mücadele çerçevesinde Adana’daki İncirlik Üssü’nde konuşlu Alman savaş uçaklarına koruma sağlanması için geçtiğimiz günlerde prefabrik hangar yapıldı. Üç günde kurulan 22 m’ye 22 m ve 7 m yüksekliğindeki hangarlar sayesinde 35 dereceyevaran hava sıcaklıklarında personelin daha rahat çalışması hedefleniyor. Deutsche Welle sitesine göre Almanya’nın İncirlik’te konuşlandırdığı Tornado uçakları ‘Recce’ adı verilen yüksek çözünürlüklü kameraları ile Suriye ve Irak’ta IŞİD hedefleri üzerinde keşif uçuşları yapıyor. Bu uçuşlarda elde edilen istihbarat, koalisyon güçlerinin hava operasyonlarında kullanılıyor. Tornadoların bugüne kadar bin saati aşkın keşif uçuşu gerçekleştirdiği belirtiliyor.