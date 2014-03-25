Ankara Adliyesi'nde yeni görevlendirme, 'kozmik oda' ve 28 Şubat savcısına pasif görev

Arzu Yıldız / Ankara

2009’da Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiaları üzerine Seferberlik Tetkik Kurulu’nda yapılan aramalarla ilgili soruşturma (kozmik oda) ve 28 Şubat, Faili Meçhul Cinayetler, Atabeyler çetesi gibi birçok kritik soruşturmanın başındaki savcı Mustafa Bilgili pasif göreve alındı.

Terörle Mücadele Kanunu’yla yetkili savcılık ve mahkemelerin kaldırılmasının ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fethi Şimşek, Ankara Adliyesi’nde yeni görevlendirme yaptı. Buna göre, daha önce TMK. 10. Maddesiyle Yetkili Başsavcı vekili Murat Esen’in görev alanı değişti. TMK yerine kurulan Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’na Deniz Feneri e.V soruşturmasını yürüten 3 savcının görevden alınmasının ardından soruşturmada görevlendirilen savcı Veli Dalgalı, başsavcıvekili olarak getirildi. Dalgalı’nın ismi Deniz Feneri e.V soruşturmasına getirildikten sonra görevden alınan savcılar tarafından şüphelilere yöneltilen ‘örgüt’ suçlamasının kaldırılması ile gündeme gelmişti. Dalgalı ayrıca ASELSAN mühendisi Hüseyin Başbilen’in ölümüyle ilgili soruşturmayı da başlatan savcıydı. Savcı Veli Dalgalı'nın ismi son olarak Ankara'daki Gezi Parkı olaylarında hayatını kaybeden Ethem Sarısülük hakkında hazırladığı iddianamede, sanık Ahmet Şahbaz için "meşru savunma sınırının kasıt olmadan aşılması” suçundan 1 yıl 4 aydan 5 yıla kadar hapis istemesiyle gündeme gelmişti.

Eski TMK Başsavcıvekili Murat Esen Cinsel Suçlar Bürosuna, Ramazan Kaya ise kısa süre önce Memur Suçları Bürosuna Başsavcıvekili olarak görevlendirilen Zeki Bayrak’ın yerine atandı.

Başsavcıvekili Zeki Bayrak ise Parlamenter Büro, Kemal Demirdöğen de Fikri Sinai Haklar Bürosu’na atanırken, Kaçakçılık Suçları’ndaki Harun Kodalak’ın ve Basın Suçlarında görevli olan Nuri Yiğit’in görev yeri değişmedi. Geçtiğimiz günlerde başsavcıvekili olan Zafer Ediş ise Noterlik ve hizmet alımı bürosunda görevlendirildi.

Özal ve Baykal soruşturmalarını yürüten savcılara yer değişikliği

Öte yandan, daha önce TMK.10.Maddesiyle görevli olan CHP eski Genel Başkanı Deniz Baykal ile ilgili internette yayınlanan müstehcen kasetle ilgili soruşturmayı yürüten savcı Yıldırım Bayyurt, 8.Cumhurbaşkanı Turgut Özal’ın ölümüyle ilgili soruşturmayı yürüten savcı Kemal Çetin Genel Soruşturma Bürosu'na atandı.

Kozmik sırları bilen savcıya pasif görev

2009 yılında Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’a suikast iddiaları üzerine Seferberlik Tetkik Kurulu’nda yapılan aramalarla ilgili soruşturma (kozmik oda) ve 28 Şubat, Faili Meçhul Cinayetler, Atabeyler çetesi gibi birçok kritik soruşturmanın başındaki savcı Mustafa Bilgili de pasif göreve alındı. Savcı Bilgili, Sahtecilik ve Dolandırıcılık Büro’da görevlendirildi. Savcı Bilgili, kozmik odaya girmişti. Başbakanın ofisinde bulunan böcekle ilgili soruşturmayı yürüten savcı Hüseyin Şahin Kaçakçılık Suçları’na, Savcı Mustafa Başer, Memur Suçları Bürosu’na alındı.

Eski CMK savcısı özel büroya atandı

Eski CMK.250.Maddesiyle Yetkiliyken görevden alınan ve 90’lı yıllarda işlenen faili meçhul cinayetleri soruşturan savcı Hakan Yüksel yeni kurulan Anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosunda görevlendirildi. Başbakan’ın ofisinde bulunan böcekle ilgili soruşturmayı yürüten savcılardan Sadık Bayındır ve Durak Çetin de Anayasal Düzeni Yıkmaya Karşı İşlenen Suçlar Bürosu’nda kaldı. Anayasal düzene karşı işlenen suçlar bürosuna ayrıca, Tekin Küçük ve Serdar Coşkun da dâhil olmak üzere toplam 5 savcı getirildi.

Memur suçlarından iki kritik isim alındı

Ankara’da Kamu İhale Kurumunda (KİK) yolsuzluk, Yüksek Hızlı Tren yolsuzluğu gibi soruşturmaları yürüten Hakan Büyükabacı, Spor Federasyonlarında yolsuzluk soruşturmasını yürüten Savcı Ömer Faruk Tezel de memur suçları bürosundan alındı. Her iki savcı da sahtecilik ve dolandırıcılık suçları bürosunda yetkilendirildi.