Ankara Adliyesi’nde yeni görevlendirme

Arzu Yıldız/ ANKARA

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı’nın her yıl Ocak ayında yaptığı iş bölümü, Ankara Adliyesi’nin internet sitesinden yayınlandı.

Yeni görev dağılımında, “Spor federasyonlarında yolsuzluk”, “Yüksek hızlı tren” soruşturması ve “KPSS’de kopya” iddialarının araştırıldığı Memur Suçları bürosunda değişiklik olmazken, Savcı Ramazan Kaya ek olarak büroda görevlendirildi. Basın bürosunda uzun zamandır görev yapan Savcı Erdoğan Gökçek’in yerine Bilişim Suçları Savcısı Adem Can getirildi. Gökçek de Bilişim Suçları bürosunda görevlendirildi. Genel soruşturmadan Savcı Ercan Başaran da İnfaz büroya getirildi.

'Basına bilgi verilmez' yönergesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Fethi Şimşek, Ankara Adliyesi’nin internet sitesinde, her yıl Ocak ayında yapılan yeni görevlendirme öncesinde açıklanan çalışma esas ve usulleri hakkındaki yönergeyi de yayınladı. Şimşek imzasıyla açıklanan 59 sayfalık yönergede, “basına bilgi verilmemesi” uyarısı yer aldı.