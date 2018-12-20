Ankara Adliyesi'nde duruşma salonunda kavga: 8 yaralı

Ankara Adliyesi\'nde duruşma sırasında taraflar arasında kavga çıktı. Bıçak ve sopa kullanılan kavgada 8 kişi yaralandı.

Ankara 27\'nci Asliye Ceza Mahkemesi\'nde görülen \'hakaret\' ve \'tehdit\' davasının duruşmasında iki taraf arasında sözlü tartışma yaşandı. Aralarında kız kaçırma meselesi yüzünden husumet bulunduğu öğrenilen iki tarafın tartışması, kavgaya döndü. Duruşma salonu bir anda karıştı. Bıçak ve sopa da kullanılan kavgayı polis güçlükle ayırdı. Bir kadın, omzuna isabet eden bıçak darbesiyle, 7 kişi de sopa darbeleriyle yaralandı. Bıçakla yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılırken, diğer 7 kişi sağlık kontrolünden geçirildi. Polis 2 kişiyi gözaltına alırken, soruşturma sürdürülüyor.

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Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)