Ankara Adliyesi’nde 'Koronavirüs' alarmı

T24 ANKARA - Tolga Şardan

Ankara Adliyesi’nde görevli bir kâtibin yeni tip Koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkması adliye yönetimini alarma geçirdi. Adliyedeki birimlere gönderilen yazıda, söz konusu adliye çalışanıyla fiziksel teması bulunan personelin tespit edilmesi istendi.



Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nden sonra Ankara Adliyesi’nin Sıhhıye’deki merkez binasında da Koronavirüs vakasının yaşandığı ortaya çıktı.



T24’ün adlığı bilgiye göre, Ankara Adliyesi Adalet Adliyesi Adalet Komisyonu Başkanı Yunus Alkaç, Perşembe günü tüm adliyeye uyarı yazısı gönderdi.



Alkaç yazısında, Cumhuriyet Başsavcılığı Esas - Karar Bürosu’nda görev yapan bir kâtibinde yapılan sağlık testi sonucunda Covid-19 solunum yolu bulaşıcı hastalık teşhisi konulduğu açıklandı.



Adı açıklanmayan adliye personelinin 30 Mart-3 Nisan tarihleri arasında görev başında belirtilen yazıda, binadaki tüm birimlerin sorumlularınca, söz konusu hasta adliye görevlisinin çalıştığı Esas – Karar Bürosu ile fiziksel teması bulunan diğer adliye çalışanlarının tespit edilerek bildirilmesi istendi.



Yazıda, tespit edilecek personelin izole edilerek hastalıkla mücadele mevzuatı çerçevesinde idari izine çıkarılarak gelişmelerden Adalet Komisyon Başkanlığı’na bilgi verilmesi istendi.