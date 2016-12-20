Ankara: ABD Büyükelçiliği önünde 'havaya ateş açıldı'

Rusya Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikasta kurban gittiği Çağdaş Sanatlar Merkezi'nin yakınlarındaki ABD Büyükelçiliği önünde bir şüphelinin havaya ateş açtığı belirtildi.

Hürriyet gazetesindeki habere göre adı öğrenilemeyen bir kişi , ABD Büyükelçiliği önünde elindeki silahla havaya bir el ateş etti.

Büyükelçilik çevresinde bulunan polisler, şahsa müdahalede bulundu ve gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Şüphelinin otosuna bindirilirken, "Allah'a yemin ederim. Bizimle oynamayın" diye bağırdıği kaydedildi.