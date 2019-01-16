Ankapark açılış tarihi ve ücretleri belli oldu

Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, Avrupa'nın en büyük temaparkı olma özelliğini taşıyan Ankapark'ın kapılarının ilkbaharda açılacağı bildirildi. Giriş ücretlerinde Ankara'daki rayiç bedeli baz alarak fiyatlandırma yaptıklarını ifade eden Uzan, tesislerden şehit ve gazi yakınlarının ücretsiz faydalanacağını söyledi. Uzan, Ankapark giriş ücretinin 25 lira olacağını bildirerek, "Oyuncakların biniş fiyatları 4, 5, 6, 8 ve 15 lira olacak'' dedi.

Ankapark İşletmeleri Genel Müdürü Cem Uzan, Ankara Büyükşehir Belediyesince yapılan Ankapark için düzenlenen ihaleyi kazanan 3 Türk ve bir Çinli firmanın 29 yıl işletme hakkına sahip olduğunu hatırlattı.

Temaparkın alt yapı ve bazı ürün eksikliklerinin giderilmesi için uğraştıklarını anlatan Uzan, "Ankapark'ın açılışını ilkbaharda yapmayı planlıyoruz. Gecikeceğimizi düşünmüyorum" dedi.

Uzan, oyuncakların kurulum ve testlerinin ilgili firmaların uzman ekipleri tarafından yapıldığını belirterek, güvenliği birinci öncelik olarak dikkate aldıklarını vurguladı.

Ankapark'taki ürünlerin testlerini Almanya merkezli uluslararası denetim firması TÜV'ün yapacağını dile getiren Uzan, şöyle konuştu:

"Firmaların süpervizörlerini çağırıp dev oyuncakları onlar eşliğinde açıyoruz. Bunun temayülleri ve kuralları var. Süpervizörler, dev oyuncakların tekerlekleri, kaynak alanları ve bağlantı noktaları gibi her şeyi tek tek incelerler.

Ondan sonra bize sertifika verilir. Biz o sertifikadan sonra TÜV'e başvururuz. Başvuru sonucu olumlu çıkar ise kullanıma açarız. Güvenliksiz herhangi bir oyuncağın açılması söz konusu bile değil. Bu aslında intihar gibi bir şeydir. Ayrıca Tokyo'nun dünyaca ünlü temaparkında yönetim kurulu başkan yardımcılığı yapmış bir kişi 4 ay bize danışman olarak eşlik edecek."

Uzan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ankara'nın hava şartlarına uygun ısıtmalı büyük oyuncak çadırları yaptık.Yani 12 ay hizmet verecek bir alt yapı hazır. Buradaki ortam sıcaklığı 22-23 derecedir. Avrupa'nın en büyük temaparkında büyük boy oyuncak sayısı 5'i geçmezken, biz de 28. Orta boy oyuncak sayısı onlarda 5'i geçmiyorken bizim 180, toplam oyuncak sayısı 90 iken bizim 2 bin 117 adettir. Ayrıca 6 doktor ve 2 hemşireden oluşan büyük bir sağlık kurumumuz ve 4 araçlık konvoydan oluşan itfaiye ekibimiz bulunmaktadır."

Giriş ücretlerinde Ankara'daki rayiç bedeli baz alarak fiyatlandırma yaptıklarını ifade eden Uzan, tesislerden şehit ve gazi yakınlarının ise ücretsiz faydalanacağını söyledi.

Uzan, Ankapark giriş ücretinin 25 lira olacağını bildirerek, "Oyuncakların biniş fiyatları 4, 5, 6, 8 ve 15 lira olacak. Bu, oyuncakların büyüklüğüne bağlı olarak değişiyor. Ankara'nın rayiç fiyatları dışında herhangi bir fiyatlandırma yapmadık. 25 lira olan giriş bedelinin 5 lirasını parka giriş, 20 lirasını da oyuncak bedeli olarak alıyoruz. Çocuklar oyuncak oynadıkları zaman kredilerinden 20 lirayı tüketecekler" değerlendirmesinde bulundu.

Rayiç: Bir para biriminin veya malın satış ve sürüm değeri