-ANKA'NIN İLK UÇUŞU EYLÜL'DE ANKARA (A.A) - 17.07.2010 - Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, Türk İnsansız Hava Aracı ANKA'nın, ilk uçuşunu Eylül ayında gerçekleştireceğini söyledi. Bayar, bir senenin tamamlanmasının ardından ANKA'nın prototip sürecinin sona ereceğini kaydetti. İlk aşamadaki üretim sürecinde 1 sistem ile üç uçağın üretiminin tamamlanacağını belirten Bayar, 2012 yılında ise seri üretim aşamasına geçileceğini kaydetti. Bayar, seri üretim sürecinde toplam 30 uçak imal edileceğini söyledi. -MOTOR DIŞINDA TAMAMIYLA YERLİ ÜRETİM- Murad Bayar, ANKA'nın özgün bir tasarım olduğunun altını çizerken, sadece Almanya'dan alınan motoru dışında, tümüyle yerli üretim olduğunu vurguladı. TEI'nin (TUSAŞ Motor Sanayi) yerli bir uçak motoru üzerinde çalışmalara başladığının da altını çizen Bayar, bu motora ilişkin testlerin de 1 yıl içinde başlayacağını kaydetti. Bayar TEI'nin çalışmalarını tamamlamasının ardından ANKA'lara yerli motor takılacağını söyledi. -ANKA, SINIFINDAKİLERE GÖRE DAHA ÜSTÜN- ANKA'nın bulunduğu Operatif İnsansız Hava Aracı sınıfında, ABD yapımı Predator ile İsrail yapımı Heron'un bulunduğunu belirten Bayar, ANKA'nın birçok açıdan, Predator ve Heron'dan daha üstün özelliklere sahip olduğuna dikkat çekti. Birçok ülkenin ANKA ile ilgilendiğini de ifade eden Bayar, ancak önceliklerinin ihracat değil, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamak olduğunu söyledi. Bayar, ANKA'nın 24 saat değil de 12 saat süre uçması halinde 150 kg'lık bir ek yük kapasitesinin oluşacağını ve bu kapasitenin çok önemli ek donanımlar için kullanılabileceğini kaydetti. Murad Bayar, şimdiki önceliklerinin ANKA'yı başarılı bir şekilde geliştirmek olduğunu belirterek, daha ilerideki aşamalarda, kıtalar arası menzile sahip stratejik insansız hava aracı üzerinde çalışmalar yapabileceklerini de vurguladı. Yetkililer, prototipte bulunmamasına rağmen, ANKA'ya ileride silah da takılabileceğini çünkü buna uygun bir kapasitesinin bulunduğunu belirtiyorlar.