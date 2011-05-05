-ANKA'NIN DÖNÜŞÜNDE İNİŞ TAKIMI ARIZALANDI ANKARA (A.A)- 04.05.2011 - Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) ANKA, bugün yaklaşık bir buçuk saatlik uçuş gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, 30 Aralık 2010 tarihindeki ilk uçuşundan bu yana testlerine devam edilen ANKA, bugün yaklaşık bir buçuk saatlik bir test uçuşu gerçekleştirdi. Bu uçuşta, planlanan tüm sistem testleri başarı ile icra edildi. Testlerin tamamlanmasını takiben alana geri dönüşte uçağın sağ iniş takımı açılmazken, acil durum usulleri uygulandı. Buna karşın arıza giderilemedi ve pas geçiş sonrası piste yapılan inişte, ANKA'nın burun ve sağ kanadında hafif bir hasar oluştu. Testlere proje kapsamında üretilen diğer prototip hava araçları ile ara verilmeden devam edilecek olup, yaşanan gelişmenin program takvimine olumsuz bir etkisi olmayacağı öğrenildi. -ANKA'NIN ÖZELLİKLERİ Türk İnsansız Hava Aracı (TİHA) ANKA'nın, 17 metre kanat açıklığı, bin 600 kg kalkış ağırlığıyla, kendi sınıfının en üst kapasiteli uçakları arasında yer alıyor. ANKA'da, 7 bine yakın parçadan oluşan ve büyük oranda karbon kompozit malzemeden yapılan uçağın gövde ve kanatları ile radar görünürlüğünün düşük olmasına özen gösterildi. 155 beygirlik bir dizel motora sahip olan ANKA, 24 saat havada kalma kapasitesi bulunuyor. ANKA, 200 kg faydalı yük kapasitesi ile aynı sınıftaki rakiplerinden daha büyük kapasiteye sahip bulunuyor. ANKA'nın taşınabilirliği de kolay. ANKA, C-130 nakliye uçaklarıyla istenilen yere nakledilebiliyor. ANKA projesinde, yüzde 40'lık bir bölüm milli sanayiye yaptırılırken, yaklaşık yüzde 20'lik bir kısım da malzeme alımlarına ayrıldı. Otomatik kalkış ve iniş kabiliyetine sahip olan uçağın, karıştırma korumalı 200 km'lik bir menzil veri linki bulunuyor. Uçak, çekerek kaydettiği verileri yer istasyonuna gönderiyor ve bu çerçevede, keşif, gözetleme ile görüntü istihbaratının yanısıra, haberleşme ve elektronik harp imkanı sağlıyor. Operatif İHA sınıfından bulunan ANKA'nın görev bilgisayarı ASELSAN tarafından yapıldı. ANKA'ya, 2012 yılında da bulutların ardından görüş sağlayabilecek radar sistemi monte edilecek. -HERON'DAN DAHA UCUZA MAL OLACAK ANKA'nın, sınıfındaki Heron'a göre, bazı üstünlükleri bulunuyor. ANKA öncelikle, Heron'dan farklı şekilde jet yakıtı kullanıyor. Heron'da üç saatle sınırlı olan buz önleme sistemi, ANKA'da 24 saat boyunca çalışabiliyor. Heron'un 185 kg faydalı yük taşıma kapasitesi bulunurken ANKA 200 kg yük taşıyabilecek. ANKA, 200 km'yi 1 saatte alabiliyor. ANKA'nın Heron'dan daha ucuza mal olacağını belirten yetkililer, aynı sınıftaki dört uçak ile iki istasyonlu bir sistemin ortalama maliyetinin 50-60 milyon dolar olduğunu, ancak ANKA'nın bu rakamın altında mal olacağını vurguluyorlar. -MİTOLOJİDEKİ ANKA KUŞU'NDAN ESİNLENİLDİ Efsaneye göre, bütün kuşların şahı olup, Kaf dağında yaşadığına inanılan Anka kuşu, bilge ağacında yaşar, ölümsüzdür ve bu nedenle tüm zamanların bilgisine sahiptir. Bu nedenle, TİHA'ya da özgürlüğün, güç ve bilgeliğin sembolü olan Anka kuşunun ismi verildi. ANKA, kanatlarıyla da efsanelerde resmedilen Anka kuşuna benziyor. ANKA'nın sağ tarafında, Kemal Atatürk imzası bulunuyor.