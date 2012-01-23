T24 - Milli gemi, milli tank, milli piyade tüfeği, milli helikopter ve insansız hava aracı ANKA, bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilecek.



Savunma sanayiinde başlatılan milli projelerin hepsinde bu yıl seri üretime geçmek istediklerini ifade eden Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, ''Milli gemi, milli tank, milli piyade tüfeği, milli helikopter ve insansız hava aracı ANKA'da bu yıl teslimatları yapacağız. Alçak ve orta irtifa savunma sisteminin seri üretimine de geçeceğiz, Göktürk uydumuzu fırlatacağız'' dedi.







Yerli savunma sanayiinde ''derinlik ve sürdürülebilirliğe'' odaklandıklarını anlatan Bayar, ''Uçak yaptınız, onun motorunu ülkenizde yapmanız derinliktir, uçağın gece görüş sistemini kendi ülkenizde yapmanız teknolojik derinliktir'' diye konuştu.



Önümüzdeki dönemde araştırma geliştirme çalışmalarının finansmanını artırmayı amaçladıklarını dile getiren Bayar, ''Yaptığımız milli uçağın, tankın, geminin alt sistemlerini geliştirmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki beş yıllık dönemde hedeflerden birisi derinliği sağlamak, bir diğeri de güçlü bir yan sanayi oluşturmak. Türkiye'de binden fazla KOBİ savunma sanayinde çalışıyor, bu sayıyı artıracağız. Hedefimiz gelişen dünyada sayılı kamu kurumu olmak'' dedi.



SSM'nin 260 civarında proje yürüttüğünü dile getiren Bayar, Türkiye'de tasarlanan proje sayısının arttığına dikkati çekti.



Bayar, şöyle konuştu: ''Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarının karşılanmasına yerli katkımız beş yıl önce yüzde 20 idi. Bu rakam yüzde 50'yi geçti. 2010 yılını yüzde 52 ile kapattık, hedefimiz yüzde 70-80'lere ulaşmak. Savunma sanayii ihracatımızı 100 milyon seviyesinden 1 milyar dolara çıkaralım dedik, geçen sene 800 milyon doları aştık. Bu sene hedefimizi 1 milyar dolar, bunu da yakalayacağımızı düşünüyoruz. İleriye dönük olarak yeni strateji planımızı hazırladık.''





ANKA yaza kadar göreve başlayacak



ABD ve İsrail'den sonra Türkiye'nin insansız hava aracı geliştiren ülke olma özelliği taşıdığını belirten Bayar, ANKA'nın olgunluk testlerinden sonra bu yıl kullanıma uygun hale getirileceğini söyledi. Bayar, Bizim şu anda 5 ANKA uçağımız testlerde kullanılıyor. Bunlar görev yapabilecek uçaklar. 5 uçak yaza kadar göreve başlayacak. Bu uçakların kullanılmaya başlamasının ardından seri üretime geçeceğiz. Seri üretim uçaklarımız da 2 sene içinde üretilip silahlı kuvvetlerin hizmetine girecek'' diye konuştu.



Bayar, AR-GE'si Türkiye'de yapılan ilk uydu Göktürk-2'nin bu yıl içinde Çin'de fırlatılacağını da hatırlattı.





Milli piyade tüfeği



Tamamı milli tasarım olan piyade tüfeğinin Türk askerinin elinde olmasının psikolojik öneme sahip olduğunu kaydeden Bayar, şöyle devam etti:



''Tüfek basit bir silah değil, her ortamda bütün testlerini yapıyoruz. Kendiniz tasarım yaptığınızda risklerin tamamını da kendiniz alıyorsunuz. Milli piyade tüfeğimizin şu anda partiler halinde pilot üretimlerini yapıyoruz ve bu sene içinde seri üretim kararı vereceğiz.



Türkiye milli gemisini yaptı tankını da yapıyor, insansız hava aracımızı da yapıyoruz. Ama tüfek çok önemli her askerin elinde olan silahın milli olmasını istiyoruz. Milli tankımız var iken tüfeğimiz milli olmazsa o hikaye tamamlanmıyor.



Piyade tüfeği basit bir teknoloji değil. Türkiye'de birikimi olan herkes bu projeye katkı yapıyor. Askerinden mühendisine, keskin nişancısından üniversitelere herkes katkı sağlıyor. En iyi tüfeği yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. 2012 yılı içinde geliştirme tamamlanacak, testler bitecek ve seri üretime geçeceğiz.''





Milli tank: Altay



Milli tankın tasarımının olgunlaştırıldığını dile getiren Bayar, ''Mimariyi oturtacağız. Detay projeyi yapıyoruz, bilgisayar ortamında bütün simülasyonlarını yapıyoruz. Tankın nasıl bir tank olduğunu biliyoruz artık'' dedi. ALTAY'ın prototip imalatlarına bu yıl içinde başlayacaklarını kaydeden Murad Bayar, üretilen prototiplerin değişik testler için kullanılacağını söyledi.





Milli helikopter: Atak



Milli helikopter platformu geliştirilmesinde İtalya'dan lisans aldıklarını kaydeden Bayar, ''Bizim isteklerimize göre modifikasyonlar yaptık, daha da önemlisi bütün üretim haklarını Türkiye'ye aldık. Tek üretim hakkı bizim olacak. Bütün elektronik sistemler Türkiye'de imal ediliyor. Görev bilgisayarı Türkiye'de imal edildi, yazılımın tamamını biz geliştiriyoruz. helikoptere tamamen hakimiz. Helikopterin silahları da milli olacak, milli silahımız Cirit'i helikoptere monte edeceğiz'' diye konuştu.



Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş'de üretilen ilk prototip helikopterin atış testlerine başladığını anlatan Bayar, şunları kaydetti: ''Hedefimiz Kara kuvvetleri Komutanlığı'na bu yılın ilk yarısında ilk teslimatı yapmak. Önümüzdeki seneden itibaren 51 helikopter daha gelişmiş özellikte teslim edeceğiz.



Bu helikopterin ciddi bir ihraç özelliği var. TSK'nın envanterine alınınca itibar da kazanacak. ATAK son derece çevik, hızlı, yüksek manevra kabiliyetli, hafif silahlarla donatılmış bir helikopter. Terörle mücadelede ihtiyaçlara doğru cevap veren helikopterdir. Bu sebeple biz dünya pazarında önemli bir ihtiyaca cevap vermiş olacağız. Terör sıkıntısı yaşayan ülkeler müşteri olacak.''



Milli savaş uçağı



Savaş uçağı teknolojisinin savunma sanayinin en üst noktası olduğuna dikkati çeken Bayar, ''İlk milli gemimizi deniz kuvvetlerimize teslim ettik. Çok sayıda milli projenin sonuna geldik ama savaş uçağı dediğiniz zaman bu bir üst lig, dünyada savaş uçağı üreten birkaç ülke var bu ligde'' diye konuştu.



Savaş uçağı teknolojisinin zor olduğuna vurgu yapan Bayar, şunları kaydetti:



''Milli muharip savaş uçağı projemiz var. Bununla ilgili şu anda biz kavram geliştirme safhasındayız. 2 yıllık fizibilite çalışması yapılacak, çıkan projeye göre Savunma Savunma Sanayii İcra Komitesi onay verirse çalışmamız başlayacak.



Hedefimiz 10 sene içinde ilk milli savaş uçağı prototipinin uçuşunu gerçekleştirmek. Bunu da 2023'e, Cumhuriyetimizin 100. yılına denk getireceğiz. Hedefimiz daha sonraki 10 yıl içinde de seri üretime geçilmesi.''





