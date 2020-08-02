ANKA Haber Ajansı'ndan 'Muharrem İnce' açıklaması: Hukuki süreç başlatılacak

ANKA Haber Ajansı, bugün bazı internet sitelerinde ANKA'dan kaynak gösterilerek yayımlanan Muharrem İnce haberine ilişkin açıklama yaptı. Haberde Muharrem İnce'nin yeni parti iddiaları hakkında açıklama yaptığı iddia edilmişti.

ANKA Haber Ajansı'ndan yapılan resmi açıklamada, "Muharrem İnce'den herhangi bir demeç alınmadığı, herhangi bir haberinin okurlara servis edilmediği, yalan haberi kullanan internet siteleri hakkında hukuki süreç başlatılacağı" belirtildi. ANKA'nın açıklaması şöyle:

"ANKA Haber Ajansı, Sayın Muharrem İnce’den herhangi bir demeç almamış, herhangi bir haber yazmamış ve abonelerine/ okurlarına servis etmemiştir.

ANKA Haber Ajansı’nın adını kullanarak gerçek dışı, düzmece haber üreten, abonemiz dahi olmayan internet siteleri hakkında hukuki süreç derhal başlatılacaktır.

ANKA Haber Ajansı kurulduğu 1972’den bugüne mesleğin etik ilkelerine saygılı, saygın, güvenilir bir haber ajansıdır.

Bugün de aynı ilkelere bağlı kalarak, gerçeğin peşinde ve yalan habere karşı mücadele ederek, ilkeli duruşu ile yayın hayatını sürdürmektedir."