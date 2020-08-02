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ANKA Haber Ajansı'ndan 'Muharrem İnce' açıklaması: Hukuki süreç başlatılacak

02 Ağustos 2020 21:08

Anka Haber Ajansı, bugün bazı internet sitelerinde ANKA'dan kaynak gösterilerek yayımlanan "Muharrem İnce'nin yeni parti kuracağı" haberini yalanlayarak, haberi yayınlayan siteler hakkında hukuki süreç başlatacağını duyurdu.

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