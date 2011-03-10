-ANJELİKA AKBAR "LİKAFONİ" İLE SAHNEDE İSTANBUL (A.A) - 10.03.2011 - Ünlü piyanist ve Besteci Anjelika Akbar, son albümü "Likafoni"nin ilk solo konseri için yarın, İstanbul Kültür Üniversitesi Akıngüç Oditoryumu ve Sanat Merkezi'nde sahne alacak. Dünyanın birçok ülkesinde verdiği sayısız konser ve unutulmaz besteleriyle tanınan Akbar, Bach, Rachmaninov ve Piazzolla gibi isimlerin bestelerinin de aralarında bulunduğu birçok eseri İstanbullu dinleyicileri için sunacak. Akbar, izleyicilerin istediği konularla ilgili doğaçlama bir performans da gerçekleştirecek. Punk müziğini çingene ritmleriyle buluşturarak, New York'un arka sokaklarında yaşayan göçmenlerin hayatlarını konu ettiği şarkılarla hatırı sayılır hayran kitlesine ulaşan Gogol Bordello, yarın Babylon'da sahne alacak. Kültürlerin birleşiminden oluşan farklı müzikleri ve sıra dışı kostümleriyle konserlerini sahne gösterisine dönüştüren grup, daha önce Türkiye'de katıldıkları festivaller sayesinde oluşturdukları hayranlarına, unutulmaz bir performans sergileyecek. Azeri piyanist İslam Manafov, yarın Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, Rus müziğinin 3 farklı dönemini anlatan eserleri icra edecek. İngiliz sanatçı Sarah Jane Morris, yarın Salon İKSV'de dinleyicileriyle buluşacak. Müziğin rock, blues, caz ve soul türlerini kendine özgü tarzıyla harmanlayan Morris, dinleyenleri hayran bırakan 4 oktavlık sesiyle uzun süre akıllardan çıkmayacak bir konser verecek. Yaptığı film müziklerinin yanı sıra siyasi duruşuyla da tanınan sanatçı, son yirmi yılın en önemli caz ve soul vokalistlerinden biri olarak gösteriliyor. Cemal Reşit Rey Konser Salonu, 13 Martta, uluslararası alanda tanınan solistlerin vereceği "Yıldızlar ve Ustalar" oda konserine ev sahipliği yapacak. Klarnette Gürhan Eteke, kemanda Pierre Amoyal ve Andrey Baranov, viyolada Miguel da Silva, viyolanselde Yovan Markovitch ve piyanoda İris Şentürker'in sahne alacağı konserde, romantik dönem müzisyenlerinden Johannes Brahms, Robert Schumann ve Prokofyev'in eserleri seslendirilecek. Çellististanbul isimli grup, 15 Martta "Salon'da Keyifli Klasikler" etkinlikleri kapsamında, Salon İKSV'de sanatseverlerle buluşacak. Grup, klasik müziklerden maden melodilerine, cazdan tangoya kadar geniş repertuvarlarını izleyicilerin beğenisine sunacak. Hollanda'da 5 Türk müziği sevdalısınca kurulan Barana, 17 Martta Ghetto'da sahne alacak.Solist Behsat Üvez dışında bütün elemanları Hollandalı olan grup, yeni albümleri "Şarap"ta yer alan şarkılarını icra edecekler. İranlı şair, matematikçi, gök bilimci ve filozof Ömer Hayyam'a bir methiye niteliğinde olan albümlerindeki parçaları seslendirecek Barana, Hayyam'ın şarap konulu rubaileri arasından seçilerek düzenlenen eserleri dinleyicilerle buluşturacak. -SAHNE SANATLARI- Anton Çehov'un kaleme aldığı, Abdullah Calabuz'un yönettiği "Martı" yarın Bilgi Üniversitesi Dolapdere Kampüsü Tiyatro Salonu'nda perdelerini açacak. İlk olarak 17. Uluslararası İstanbul Tiyatro Festivali'nde "Anton Çehov'a Selam" başlığı altında seyirciyle buluşan oyunda, Çarlık Rusya'nın son dönemlerinde sanayi ve kent yaşamının etkilediği küçük burjuvazi ve kent aydınlarının bunalıma sürüklenişleri konu alınıyor. Yüksel Sendan'ın yazıp, Artun Özsemerciyan'ın yönettiği "Adam", yarın Beyoğlu Oyuncular Kahvesi Cem Safran Sahnesi'nde izlenebilecek. İlyas Özçakır, Doğa Nalbantoğlu, Didem Çimen ve Deniz Hande Karaman'ın rol alacağı oyunda, insanın geçmişle gelecek arasında yaşadığı iç hesaplaşmalar işleniyor. Ünlü İngiliz yazar Shakespeare'in en çok bilinen komedisi "Beğendiğiniz Gibi" 12 Martta Beykoz, Ahmet Mithat Efendi Sahnesi'nde tiyatroseverlerin beğenisine sunulacak. Hakan Çimenser'in yönettiği oyunda, kardeşi tarafından Arden ormanına sürgün edilen Büyük Dük ve ailesinin yaşadıkları, komik bir dille izleyicilere aktarılacak. Işıl Kasapoğlu'nun sahneye koyduğu, Sırp yazar Duşan Kovaçevic'in eseri "Profesyonel", 12 Martta Üsküdar Tekel Sahnesi'nde izlecileriyle buluşacak. Yugoslavya'da yaşanan büyük siyasi değişimlerin öncesi ve sonrasındaki sosyal yaşantının, bir edebiyatçı bir sekreter ve bir gizli polisin başından geçenler etrafında anlatılan oyunda, Bülent Emin Yarar, Yetkin Dikinciler, Gülen Çehreli ve Cenap Oğuz görev alacak. "Dobrinja'da Düğün", aynı gün Tiyatro Pera Eren Uluergüven Sahnesi'nde sahnelenecek. Yugoslavla iç savaşında yıkılan hayatların, müzik ve dansla yeniden umut dolması anlatılan oyunda karakterleri Nesrin Kazankaya, Başak Meşe, Nihat İleri ve Levent Öktem canlandıracak. Yazdığı yazılarla Türk edebiyatında farklı bir yere sahip olan Tezer Özlü'nün eseri "Çocukluğun Soğuk Geceleri" de yine aynı gün İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü İşletme Fakültesi Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Oyunda Nesrin Uçarlar, seyirciyle karşılıklı etkileşim sağlanmasına olanak sağlayan bir kurguyla çocukluk, ilk gençlik, kadınlık, cinsellik ve delilik temalarını tek kişilik performansla izleyiciye sunacak. Dünya edebiyatında önemli yeri olan Franz Kafka'nın eseri "Dava" Turgay Kantürk'ün yönetiminde 12 Martta Müşfik Kenter Sahnesi'nde tiyatro izleyicisiyle buluşacak. Bir bankada çalışan Josehp K'nin, tanımadığı görevlilerce sebebini bilmediği bir şekilde tutuklanması ve gizemli bir mahkemece yargılanmasını konu alan oyunda, Edip Saner, Beyti Engin, Aytekin Özen, Orhan Kemal Aydın, Ayşe Demirel, Çetin Etili ve Burak Dur sahne alacak. "Generaller, Savaş ve Barbekü" isimli oyun, 14 Martta Kadıköy Oyun Atölyesi'nde izleyicilerini ağırlayacak. Boris Vian'ın yazıp Engin Alkan'ın yönettiği oyunda, ekonomik krizden çıkmak için savaşları körükleyen Batı uygarlığının saldırgan davranışları Aşkın Şenol, Umut Temizaş, Ayça Koyunoğlu, Deniz Özmen, Ahmet Kaynak, Volkan Girgin, Ercüment Acar ve Fatih Koyunoğlu tarafından izleyiciye anlatılacak. Theresia Walser'in eseri "King Kong'un Kızları", Işıl Yücesoy'un yönetimiyle 16 Martta Şişli Cevahir Sahnesi'nde perdelerini açacak. Habibe Merih Atalay, Ebru Unurtan, Mehlika Balkan, Hanife Şahin, Suna Selen, Emin Olcay, Mahmut Gökgöz, Tomris Oğuzalp ve Turan Günay'ın rol alacağı oyun, bir huzurevinde ölümü bekleyen kadınların yaşantılarından bir kesiti konu alıyor. Oyun, sadece 14 yaş ve üzeri seyirciler tarafından izlenebilecek. Celal Kadri Kınoğlu'nun yönettiği, Devlet Tiyatrolarının, bu sezon en çok izlenen oyunları arasında yer alan "Vahşet Tanrısı", aynı gün Küçük Sahne'de izleyiciyle buluşacak. Çocukları kavga eden iki ailenin uzlaşmak için bir araya gelmesinin, bir süre sonra içinden çıkılmaz tartışmalara sebebiyet vermesini anlatan oyunda Ülkü Duru, Zafer Algöz, Zerrin Tekindor ve İşdar Gökseven rol alacak. -GÖRSEL SANATLAR- Dünyanın en önemli bilim ve araştırma merkezlerinden "Natural History Museum"un organize ettiği "Dinozorlara Yolculuk" sergisi, 10 Nisana kadar Torium Alışveriş Merkezi'nde gezilebilecek. 65 milyon yıl önce nesilleri tükenen dinozorların hayatlarına dair izlerin görülebileceği sergide, hareket eden ve ses çıkaran dinozor maketleriyle ve bu canlılara dair birçok bilgi yer alıyor. Ressam Deniz Aktaş'ın "BozuMyorum" isimli kişisel sergisi, 12 Martta Kent İstanbul Galeri'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, 26 Marta kadar ziyaret edilebilecek. Sanatçı Oral Ünlü'nün "Neden" ismini verdiği kişisel resim sergisi, 13 Martta Galeri Artist Çukurcuma'da ziyarete açılacak. Sanatçı, ay sonuna kadar açık olacak sergide, dile ve nesnel dünyaya ait imgeleri soyutlaştırarak, "neden" sorusuna dair kişisel sorgulamalarının sonucunda ortaya çıkan ürünlerini paylaşacak. OlcayArt, 14 Marttan itibaren Mert Diner'in "Organizma" isimli sergisine ev sahipliği yapacak. Diner'in tuvale çalıştığı yağlı boyalarla kağıt üzerine yaptığı eserlerden oluşan sergide, sanatçı karşılaştığı somut sorunları soyut şekilde resmederek anlatıyor. Sergi, 8 Nisan tarihine kadar gezilebilecek. İrfan Önürmen, Karolin Fişekçi ve Murat Pulat'ın "Objet Petit a: Arzumun Eksik Nesnesi" isimli resim, fotoğraf ve video sergisi, 17 Martta Alanİstanbul-I'da açılacak. Fransız psikiyatr Lacan'ın "obje petit a" kavramından yola çıkarak hazırlanan çalışmaların yer aldığı sergide, sanatçıların, çağdaş sanatın elverdiği sınırlar çerçevesinde, eksik nesnesini arayan bakışını kendisine yöneltme çabaları, sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Sergi, 11 Nisana kadar ziyarete açık olacak.