Anız yangını arı kovanlarını kül etti

TOMARZA(Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Tomarza İlçesi’nde çıkan anız yangınında arı kovanları da yanarak kül oldu.

Tomarza ilçesi Ortakavak Mahallesi yakınlarından belirlenemeyen nedenden dolayı çıkan anız yangını, büyük miktarda arazinin yanmasına neden olurken, arıcılık yapan birçok kişininde arı kovanları yandı. Rüzgarın etkisi ile zaman zaman büyüyen yangın ilçe itfaiyesinin 4 saatlik çalışması sonunda kontrol altına alınarak söndürülürken, 50 kadar ağaç da yandı. Jandarma çıkan yangınla ilgili soruşturma başlattı.



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