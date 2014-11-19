Anıtkabir'in karşısına imam hatip okulu

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin, inşaat nedeniyle yerleştirildikleri Anıtkabir’in karşısındaki Alpaslan Ortaokulu da velilerin itirazına karşın “imam hatip ortaokulu”na dönüştürüldü. Gidecek başka ortaokulları olmadığını söyleyen Alpaslan Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkaın Buket Çanga, itirazları karşısında “Taleplerinizin yerine getirilmesi durumunda ortalık karışır” yanıtını aldıklarını aktardı.

Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi, üç yıl süren inşaat sürecinde çevredeki en yakın okul olan Anıtkabir’in karşısındaki Alpaslan Ortaokulu’nun bir katına taşındı. Cumhuriyet’ten Sinan Tartanoğlu’nun haberine göre, velilerin itirazı, daha çok imam hatip öğrencisinin gelmesi ile sonuçlandı. Ortaokulun bir katında başlayan imam hatip eğitimi zaman içinde iki kata yayıldı. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise velilerin itirazlarına, “Tevfik İleri İmam Hatip Lisesi’nin inşaatının tamamlanmasının ardından öğrencilerin kendi okullarına taşınacağı” karşılığını verdi. Veliler bekledi, ancak korktukları başına geldi. Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bakanlığın da onayıyla Alpaslan Ortaokulu’nun tamamının kademeli olarak imam hatip ortaokuluna dönüştürülmesine karar verdi. Kademeli dönüşüm sistemi gereği, ortaokula bu yıl 5. sınıf öğrencisi kaydedilmedi.

Okul Aile Birliği Başkanı Buket Çanga, “Bu yıl 4. sınıftan 5. sınıfa geçen öğrencilerin de kayıtlarının alınmadığını” aktardı. Bu yüzden öğrencilerin ilçe içinde gözüken ancak çok uzak okullara gitmek zorunda kaldıklarını belirten Çanga, “Büyük miktarlarda servis parası vermek zorunda kalıyorlar. Bir de üstüne gittikleri okul ikili eğitim verdiği için çocuklarımız akşam saat 7’lerde okuldan çıkmak zorunda kalıyorlar” dedi. Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi’nin 105 sınıfından 39’unun ortaokul öğrencileri için ayrılması dikkat çekti. Çanga’nın verdiği bir başka bilgi ise, Milli Eğitim yetkililerinin imam hatip projeleri için ne kadar kararlı olduklarını gösterdi. 5. sınıf kayıtlarının durdurulduğu okulda, hiç değilse 4. sınıftan 5. sınıfa geçen öğrencilerin kendi okullarında eğitime devam etmesi amacıyla Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ile görüşen Çanga, bu talebinin reddedildiğini, itirazına ise “Kanaatimce, bu talebin yerine getirilmesi durumunda ortalık karışır” karşılığını aldığını aktardı.