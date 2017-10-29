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Anıtkabir'e ziyaretçi akını

Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)  / CUMHURİYETİN 94'üncü yılı nedeniyle, Ankaralılar Anıtkabir'e akın etti

29 Ekim 2017 18:16

Özkan ARSLAN-Gökhan CEYLAN / ANKARA,(DHA)  / CUMHURİYETİN 94\'üncü yılı nedeniyle, Ankaralılar Anıtkabir\'e akın etti.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde, sabah saatlerinde düzenlenen resmi törenin ardından Anıtkabir vatandaşların ziyaretine açıldı. Sabahın erken saatlerinde, ellerinde Türk Bayraklarıyla Anıtkabir önünde toplanan binlerce kişi, ziyarete açılmasıyla birlikte Anıtkabir\'e akın etti. Ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle Anıtkabir\'e gelen vatandaşlar, burada hatıra fotoğrafı çektirdi. Mozoloye çiçek bırakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Gruplar halinde Anıtkabir\'e gelen öğrenciler \"Mustafa Kemal\'in askerleriyiz\" şeklinde slogan atıp, hep bir ağızdan İzmir ve 10. Yıl marşını okudu. Başta CHP olmak üzere, çeşitli siyasi parti ve sivil toplum örgütleri de Anıtkabir\'i ziyaret etti. Ziyaret sırasında farklı kıyafetler giyen vatandaşların bazıları renkli görüntüler oluşturdu. 

FOTOĞRAFLI 

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