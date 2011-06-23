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Yaşam

ANITKABİR'DE ''DİJİTAL REHBER'' DÖNEMİ ANKARA (A.A) 

23 Haziran 2011 13:38

-ANITKABİR'DE ''DİJİTAL REHBER'' DÖNEMİ ANKARA (A.A) - 23.06.2011 - Dünyadaki birçok önemli müze ile tarihi yerlerde kullanılan ''dijital rehber'' uygulaması Anıtkabir'de de hayata geçiyor. Anıtkabir Komutanlığı ile Anıtkabir Derneğince yürütülen proje kapsamında Anıtkabir'de sesli rehberlik sistemi uygulanacak. Türkiye'deki birçok müzede de kullanılan sistem ile ziyaretçilere eksiksiz bilgi verilmesi amaçlanıyor. Anıtkabir'e girişlerde kiralanacak kulaklık ve cihaz sayesinde ziyaretçiler eserler hakkında detaylı bilgi sahibi olabilecek. Cihazlar Anıtkabir'den ayrılırken görevlilere teslim edilecek. Sesli rehberlik sisteminden faydalanmak isteyen yerli ziyaretçilerin 2 lira, yabancıların ise 5 lira vermesi planlanıyor. İngilizce, Almanca, Fransızca, İtalyanca ve Rusça çeviri yapacak sistem için ihale 2 sene önce yapıldı. Eserlerle ilgili hazırlanan metinler tarihçiler tarafından kontrol ediliyor. Kontrol işleminin tamamlanmasının ardından metinlerin cihazlara kayıt işlemleri yapılacak. Anıtkabir'deki tüm eserlerle ilgili bilgi verecek sistemin birkaç ay içinde hizmete girmesi planlanıyor.

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