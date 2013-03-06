Anıtkabir'de ağlayan Kral Abdullah'ı ATAK gülümsetti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Ürdün Kralı 2'inci Abdullah, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ (TUSAŞ-TAİ) tesislerinde incelemelerde bulundu, ATAK helikopterinin gösteri uçuşunu izledi.

Aynı makam aracıyla Saray'daki TUSAŞ tesislerine gelen Cumhurbaşkanı Gül ile Kral Abdullah'ı Savunma Sanayii Müsteşarı Murad Bayar, TUSAŞ Yönetim kurulu Başkanı Yalçın Kaya, Genel Müdür Muharrem Dörtkaşlı ve diğer ilgililer karşıladı.

TUSAŞ Genel Müdürü Dörtkaşlı, Gül ve Kral Abdullah'ın şeref defterini imzalamasının ardından Kral Abdullah'ın babası merhum Kral Hüseyin'in 27 Haziran 1987'de Türkiye'ye yaptığı ziyaret kapsamında TUSAŞ'taki incelemelerinde çekilen fotoğrafı gösterdi.

Cumhurbaşkanı Gül, Kral Abdullah ve beraberindekilere TUSAŞ'ın çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Basına kapalı yapılan bilgilendirmeden sonra heyet, tasarım ve üretimleri Türk mühendislerce TUSAŞ tesislerinde gerçekleştirilen insansız hava aracı ANKA, başlangıç temel eğitim uçağı HÜRKUŞ ve taarruz tektik ve keşif helikopteri ATAK'ın sergilendiği hangara geçti.A

NKA ve HÜRKUŞ'u inceleyen Cumhurbaşkanı Gül ve Kral Abdullah'a yetkililer bilgi verildi. ATAK helikopterinin bulunduğu bölümde incelemelerde bulunan Gül ve Kral Abdullah, yakalarında isimlerinin de yazdığı pilot montlarını giyerek, ATAK helikopterinin pilot kabinine oturdu.

Helikopter pilotu olan Kral Abdullah yetkililere sorular sorarak, ATAK helikopteriyle ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Gül de hem helikopter hakkında yetkililerden bilgi aldı hem de pilot kasklarını inceledi. ATAK helikopterinin önünde basına poz veren iki lider, daha sonra uçuş kulesine geçti.

Gül ve Kral Abdullah, tüm testlerden başarıyla geçen ve çeşitli ülkeler tarafından talep edilen, yüksek manevra kabiliyetli ATAK helikopterinin özel uçuşunu izledi.