Anıtkabir'de 23 Nisan coşkusu

Gökhan CEYLAN- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA) - MİLLİ Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nda Anıtkabir\'i ziyaret etti.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilk tören, Anıtkabir\'de gerçekleştirildi. Devlet protokolünden önce çocuklar, Anıtkabir\'i ziyaret etti. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve beraberindeki çocuklar, Aslanlı Yol’dan yürüyerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk\'ün mozolesine geldi. Yılmaz\'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Anıtkabir merdivenlerinde çocuklarla hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Yılmaz, Misak-ı Milli Kulesi\'ne geçti. Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Anıtkabir Özel Defteri\'ne şunları yazdı:

\"Aziz Atatürk; TBMM\'nin kuruluşunun 98\'inci yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nın coşkusunu paylaşmak üzere huzurunuzdayız. Milli iradenin en somut yansıdığı kurum olan milletimizin kurtuluş mücadelesini yöneten, \'Gazi Meclis\' TBMM, milletimizin istiklal ve istikbalini koruma kararlılığını her zaman göstererek milli birlik ve beraberliğimizin timsali olmuştur. TBMM\'nin kuruluşunu çocuklara bayram olarak armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve şükranla anıyoruz. Milli Eğitim ailesi olarak çocuklarımıza güveniyor, onlarla birlikte bu güzel ülkeyi milletimizin kızıl elması olan \'Çağdaş uygarlık seviyesinin üstüne\' çıkaracağımıza söz veriyor, bu hedefe her geçen gün daha çok yaklaştığımızı da ifade etmek istiyorum. Sorumluluğumuzun bilincinde olarak fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, milli değerlerle donatılmış evrensel değerlere açık bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Hakimiyetin kayıtsız şartsız millete verildiği bu anlamlı günü milletçe büyük bir gururla şanla şerefle kutluyoruz. Ruhunuz şad olsun.\"

DEVLET PROTOKOLÜ ANITKABİR’DE

Daha sonra TBMM Başkanı İsmail Kahraman ve beraberindeki heyet, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM\'nin 98\'inci açılış yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir\'i ziyaret etti. Ziyarete Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bakanlar ve milletvekilleri katıldı. Aslanlı Yol\'dan yürüyerek, heyetle birlikte Atatürk\'ün mozolesine gelen Kahraman, mozoleye çelenk bıraktı ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Daha sonra Misak-ı Milli Kulesi\'ne geçen Meclis Başkanı Kahraman, Anıtkabir Özel Defteri\'ne şunları kaydetti:

\"Ulu Atatürk; Aziz milletimizle dayanışma içinde milli mücadelemizin zaferle neticelenmesini sağlayan TBMM’nin açılışının 98’inci yılını kutluyoruz. İlk başkanlığını yaptığınız TBMM, ülkemizin istikbal mücadelesinin merkezi olarak büyük bir inanç ve fedakârlık içinde görevini sürdürmektedir. Milli iradenin tecelli ettiği TBMM Başkanlık Divanı üyeleri olarak ülkemizi ve milletimizi geliştirmek ve daha ileri gitmesini temin etmek hususundaki hedeflerimize ulaşmak için azim ve gayretle çalışmaktayız. ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ şuuruyla çalışan TBMM, milletimizin güvenini boşa çıkarmayacaktır. Türkiye, daha da gelişecek ve daima ileri gidecektir. Bu duygu ve düşüncelerle sizi anıyoruz.\"



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