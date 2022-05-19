Anıtkabir'de 19 Mayıs töreni düzenlendi: Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı, Erdoğan bu yıl da törene katılmadı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve beraberindeki heyet, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'deki törene katıldı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan bu yıl da Anıtkabir'de düzenlenen törene katılmadı.

Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesine geldi. Kasapoğlu'nun, mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ardından İstiklal Marşı okundu.

Buradaki törenin ardından Bakan Kasapoğlu, Misak-ı Milli Kulesi'ndeki Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

Bakan Kasapoğlu, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalarken şu ifadeleri kullandı:

"İlk meşaleyi yaktığınız 19 Mayıs tarihinin gençlerimizle birlikte coşku ve heyecanla kutluyoruz. 1 asır önce hürriyetimiz için mücadele verdiğiniz topraklarda biz de cumhuriyetimiz ve istikbalimiz için çalışıyoruz. Cumhuriyetin geleceğini yine gençlerle inşa ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin evlatları sadece ülkemizin değil, bütün insanlığın ümididir. Türkiye Cumhuriyeti'nin bir ferdi olmanın onuruyla sizi ve kahraman silah arkadaşlarınızı rahmetle anıyorum."