-ANITKABİR ÇİÇEKLERLE SÜSLENECEK ANKARA (A.A) - 23.10.2010 - Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) öncülüğünde çiçeklerle donatılacak. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ''Türkiye'nin Çiçeği Türkiye'nin Çiçekçisiyle Ata'sının Huzurunda'' projesi çerçevesinde yapılacak Anıtkabir süslemesi için toplam 50 bin çiçek kullanılacak. 20 bin kırmızı ve beyaz ''karanfil'' kullanılarak 15 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağının da yapılacağı süsleme sırasında, Ankara'dan 150 çiçekçi çalışacak. Süsleme işleminin 8 saatte tamamlanması bekleniyor. Süsleme kapsamında, Ulu Önder'in mozolesine kendi ismini taşıyan 200 ''Atatürk çiçeği'' konulacak. Ayrıca 20 adet dev aranjman hazırlanacak. Projenin Ankara ayağında ATO Çiçekçiler ve Baharatçılar Komitesi aktif olarak çalışacak. Anıtkabir'in süslemesinde kullanılacak çiçeklerin finansmanı ise Ankara Ticaret Odası tarafından karşılanacak. -CUMHURİYET ÇİÇEK KOŞUSU- Proje çerçevesinde, İzmir'den Ankara'ya ''Cumhuriyet Çiçek Koşusu'' gerçekleştirilecek. 27 Ekim Çarşamba günü İzmir Hasan Tahsin İlk Kurşun Anıtı'ndan başlayacak olan çiçek koşusu, 29 Ekim Cuma günü Anıtkabir'de sona erecek. Koşu sırasında Dumlupınar Şehitliği, Kocatepe Şehitliği ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nden alınacak olan toprak, Anıtkabir'e bırakılacak. Proje için, Türkiye genelinde 500 çiçekçi görev alacak. Proje kapsamında ayrıca, İzmir'den Ankara'ya kadar güzergah üzerindeki tüm il ve ilçelerde Atatürk anıtlarına çelenkler konulacak. Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği önemli noktalar ve şehitlikler ziyaret edilerek toplam 100 bin adet karanfil bırakılacak.