T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

ANITKABİR ÇİÇEKLERLE SÜSLENECEK ANKARA (A.A)

23 Ekim 2010 13:29

-ANITKABİR ÇİÇEKLERLE SÜSLENECEK ANKARA (A.A) - 23.10.2010 - Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) öncülüğünde çiçeklerle donatılacak. ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ''Türkiye'nin Çiçeği Türkiye'nin Çiçekçisiyle Ata'sının Huzurunda'' projesi çerçevesinde yapılacak Anıtkabir süslemesi için toplam 50 bin çiçek kullanılacak. 20 bin  kırmızı ve beyaz ''karanfil'' kullanılarak 15 metrekare büyüklüğünde Türk bayrağının da yapılacağı süsleme sırasında, Ankara'dan 150 çiçekçi çalışacak. Süsleme işleminin 8 saatte tamamlanması bekleniyor. Süsleme kapsamında, Ulu Önder'in mozolesine kendi ismini taşıyan 200 ''Atatürk çiçeği'' konulacak. Ayrıca 20 adet dev aranjman hazırlanacak. Projenin Ankara ayağında ATO Çiçekçiler ve Baharatçılar Komitesi aktif olarak çalışacak. Anıtkabir'in süslemesinde kullanılacak çiçeklerin finansmanı ise Ankara Ticaret Odası tarafından karşılanacak. -CUMHURİYET ÇİÇEK KOŞUSU- Proje çerçevesinde, İzmir'den Ankara'ya ''Cumhuriyet Çiçek Koşusu'' gerçekleştirilecek. 27 Ekim Çarşamba günü İzmir Hasan Tahsin İlk Kurşun Anıtı'ndan başlayacak olan çiçek koşusu, 29 Ekim Cuma günü Anıtkabir'de sona erecek. Koşu sırasında Dumlupınar Şehitliği, Kocatepe Şehitliği ve Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği'nden alınacak olan toprak, Anıtkabir'e bırakılacak. Proje için, Türkiye genelinde 500 çiçekçi görev alacak. Proje kapsamında ayrıca, İzmir'den Ankara'ya kadar güzergah üzerindeki tüm il ve ilçelerde Atatürk anıtlarına çelenkler konulacak. Kurtuluş Savaşı'nın gerçekleştiği önemli noktalar ve şehitlikler ziyaret edilerek toplam 100 bin adet karanfil bırakılacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dilipak: Senaryoya göre AK Parti BOP ile zaten aynı projenin...

Fethullah Gülen'den özür dilemeyen gazeteciye hapis cezası...

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24