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Yaşam

ANITKABİR 50 BİN ÇİÇEKLE SÜSLENDİ ANKARA (A.A)

28 Ekim 2010 21:03

-ANITKABİR 50 BİN ÇİÇEKLE SÜSLENDİ ANKARA (A.A) - 28.10.2010 - Anıtkabir, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Ankara Ticaret Odasının (ATO) öncülüğünde çiçeklerle donatıldı. ATO'nun ''Türkiye'nin Çiçeği Türkiye'nin Çiçekçisiyle Ata'sının Huzurunda'' projesi çerçevesinde yapılan Anıtkabir süslemesi için 20 bini karanfil olmak üzere toplam 50 bin çiçek kullanıldı. Ankara'dan 150 çiçekçinin katıldığı çalışmalar sırasında, Ulu Önder'in mozolesi, kendi ismini taşıyan 200 adet ''Atatürk çiçeği'' ile süslendi.  Mozolenin çevresinde de çiçeklerle 25 aplik, 10 meşale hazırlanırken, çiçek aranjmanlarında anthurium, Kazablanka lilyum, gerbera, şebboy ve gelinteli çiçekleri kullanıldı.  Süslemeler çerçevesinde, 20 bin kırmızı ve beyaz karanfil kullanılarak 15 metrekare büyüklüğünde bir de Türk bayrağı yapıldı.

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