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ANITKABİR 30 AĞUSTOSTA SAAT 11.00'DE ZİYARETE AÇILACAK ANKARA (A.A)

27 Ağustos 2010 20:19

-ANITKABİR 30 AĞUSTOSTA SAAT 11.00'DE ZİYARETE AÇILACAK ANKARA (A.A) - 27.08.2010 - Anıtkabir, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla 29 Temmuz Pazar günü saat 13.00'den 30 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'e kadar halkın ziyaretine kapalı olacak. Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, tören hazırlıkları ve güvenlik tedbirleri gereğince, Anıtkabir'in 29 Temmuz Pazar günü saat 13.00'den 30 Ağustos Pazartesi günü saat 11.00'e kadar halkın ziyaretine kapalı olacağı bildirildi. Açıklamada, Anıtkabir'in, resmi törenin yapılmasından sonra saat 11.00'de ziyarete açılacağı belirtildi.

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