T24 LogoT24 Logo
Dünya

ANITIN YIKILMASINA AB YORUMU BRÜKSEL (A.A)

20 Haziran 2011 18:52

-ANITIN YIKILMASINA AB YORUMU BRÜKSEL (A.A) - 20.06.2011 - AB Komisyonu üyesi Stefan Füle, Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın yıkılması ile ilgili önergeye verdiği cevapta, olayı "üzüntüyle" karşıladıklarını belirtti. Bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin anıtla ilgili yazılı soru önergelerini cevaplandıran AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle, "AB Komisyonu Türkiye'de Türk-Ermeni dostluğuna adanan tek anıtın yıkılmasından üzüntü duymaktadır. Ne Komisyon, ne de bir devlet otoritesi veya yönetim, bahsi geçen heykelin estetik değerini yargılayamaz. Bir sanat çalışmasını yok etmek daima ciddi bir karardır" dedi. Füle, eğer anıtın dikildiği yerden kaynaklanan bir sorun varsa alternatif yerlerin değerlendirilebileceğini belirtti.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24