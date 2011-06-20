-ANITIN YIKILMASINA AB YORUMU BRÜKSEL (A.A) - 20.06.2011 - AB Komisyonu üyesi Stefan Füle, Kars'taki İnsanlık Anıtı'nın yıkılması ile ilgili önergeye verdiği cevapta, olayı "üzüntüyle" karşıladıklarını belirtti. Bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin anıtla ilgili yazılı soru önergelerini cevaplandıran AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle, "AB Komisyonu Türkiye'de Türk-Ermeni dostluğuna adanan tek anıtın yıkılmasından üzüntü duymaktadır. Ne Komisyon, ne de bir devlet otoritesi veya yönetim, bahsi geçen heykelin estetik değerini yargılayamaz. Bir sanat çalışmasını yok etmek daima ciddi bir karardır" dedi. Füle, eğer anıtın dikildiği yerden kaynaklanan bir sorun varsa alternatif yerlerin değerlendirilebileceğini belirtti.