Berlin'de bir Noel panayırına TIR'la düzenlenen saldırının ardından yürütülen soruşturmalara ilişkin bugün Federal Savcılık'tan bir açıklama yapıldı. Federal Savcılık Sözcüsü, medyadaki haberleri doğrulayarak, saldırının düzenlendiği TIR'da yapılan incelemeler sonucunda Anis Amri’nin parmak izlerinin aracın üzerinde bulunduğunu doğruladı. Savcılık sözcüsü, şimdiye kadar yürütülen soruşturmalarda elde edilen sonuca göre Anis Amri'nin TIR’ı kullandığından yola çıktıklarına dikkati çekerek, Anis Amri hakkında tutuklama kararı çıkartıldığını söyledi.

Sözcü, saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma çerçevesinde Kuzey Ren Vestfalya ve Berlin eyaletlerinde çeşitli yerlerde arama yapıldığını belirtti. Savcılık sözcüsü, zanlı Anis Amri'nin "daha önce bu yerlerde kaldığını” söyledi. Gelen bir ihbar üzerine Heilbronn'da bir otobüste arama yapıldığını belirten sözcü, şimdiye kadar kimsenin gözaltına alınmadığını kaydetti. Sözcü, soruşturmaya devam edildiği gerekçesiyle ayrıntılı bilgi vermedi.

İçişleri Bakanı: Aracın üzerinde parmak izi bulundu

Federal Savcılığın bu açıklamasından önce Almanya İçişleri Bakanı Thomas de Maizière de Anis Amri'nin parmak izlerinin aracın üzerinde bulunduğunu doğrulamıştı. Başbakan Angela Merkel ve Adalet Bakanı Heiko Maas ile birlikte güvenlik birimlerinden soruşturmaya ilişkin bilgi alan Bakan de Maizière, saldırının Anis Amri tarafından düzenlendiği kuşkusunu güçlendiren başka ipuçlarına ulaşıldığını ifade etti.

Daha önce NDR ve WDR radyo-televizyon kuruluşları ile Süddeutsche Zeitung tarafından yayınlanan haberlerde, Tunuslu Anis Amri’nin parmak izlenin TIR’ın üzerinde bulunduğu iddia edilmişti.

Pazartesi akşamı bir TIR'ın Berlin'de Breitscheid Meydanı'ndaki Noel panayırına girmesi sonucu en az 12 kişi ölmüş, yaklaşık 50 kişi de yaralanmıştı. Salı günü polis aracında içinde Anis Amri'nin cüzdanını ve Almanya'da kalmasına olanak sağlayan izin belgesini bulmuştu. "Tehlikeli” olarak nitelendirilen Amri, aylardan bu yana güvenlik birimleri tarafından takip ediliyordu. Ancak yeterli hukuki dayanak bulunmadığı için yakalanamamıştı.

Merkel: Halkın tepkisinden gurur duydum

Almaya İçişleri Bakanı de Maizière ile birlikte yürütülen soruşturma hakkında güvenlik birimlerinden bilgi alan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Berlin'deki saldırının ardından vatandaşların gösterdiği ölçülü tepkiden gurur duyduğunu söyledi. Almanya'nın teorik olarak uluslararası terörizmin hedefi olabileceğinin bilindiğini hatırlatan Merkel, ancak bu durumla karşılaşılmasının farklı olduğunu dile getirdi.

Saldırıda ölenlerin kimlikleri belirleniyor

Bu arada, saldırıda yaşamını yitirenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. İtalyan hükümeti tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerden birinin İtalyan olduğu doğrulandı. İtalya Başbabakanı Paolo Gentiloni twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Fabriza Di Lorenzos'un ölümünün "tüm ülkenin ailesinin derin acısını paylaştığını” belirtti.

Saldırıda hayatını kaybedenler arasında bir de İsrail vatandaşı bulunuyor. Kurbanın eşinin de saldırıda ağır yaralandığı belirtildi.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/rtd/dpa, JD/BÖ