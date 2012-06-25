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Ekonomi

'A'nın altındaki buzdolabına yasak

Enerji Verimliliği Strateji Belgesi uyarınca 1 Temmuz'dan itibaren A sınıfının altındaki buzdolaplarının satışı ve ithalatı yasaklanacak

25 Haziran 2012 16:43

1 Temmuz'dan itibaren A sınıfının altındaki buzdolaplarının satışı ve ithalatı yasaklanacak. Türkiye'de 10 buzdolabından 6'sı A sınıfının altında.
 
Yüksek Denetleme Kurulu'nun bu yılın Şubat ayında kabul ettiği Enerji Verimliliği Strateji Belgesi uyarınca 1 Temmuz'dan itibaren A sınıfının altındaki buzdolaplarının satışı ve ithalatı yasaklanacak.

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Aydilek, Türkiye'deki toplam enerji tüketiminin yüzde 24'ünün konutlarda gerçekleştiğini ve konutlardaki toplam tüketimin yarısının da beyaz eşyalardan kaynaklandığını söyledi.

Enerji verimliliği konusunun Türkiye'nin enerji ihtiyacı düşünüldüğünde cari açığa bile etki edecek önemde olduğunu dile getiren Aydilek, ''Beyaz eşyaların konutlarda tükettiği enerjinin yüzde 60'ı buzdolabından kaynaklanıyor. Yani Türkiye'nin toplam tüketiminin yüzde 7'si buzdolaplarından kaynaklanıyor'' dedi.

1990'lı yıllarda C sınıfı bir buzdolabının yılda 840 kilovattsaat enerji tükettiğini kaydeden Aydilek, 1 Temmuz'dan itibaren A sınıfının altındaki buzdolaplarının satışının yasaklanacağını hatırlattı.


Atatürk Barajı'nın üretimi kadar tasarruf


A sınıfı bir buzdolabının yılda 390, A 290, A190 kilovattsaat enerji tükettiğini ifade eden Aydilek, ''Bugün Türkiye'deki hanelerde toplam 24-25 milyon buzdolabı var. Bunun 15 milyon kadarı B-C sınıfı arasında değişiyor. Belki 15 milyon buzdolabının tamamını değiştirmek mümkün değil ama bu buzdolaplarını A sınıfı ile değiştirmek mümkün olsa her yıl Atatürk Barajı'nın yıllık üretimi kadar enerji tasarrufu sağlarız'' diye konuştu.

Dernek üyesi firmaların uygulamaya karşı hazırlıklı olduğunu belirten Aydilek, firmaların bayilere Asınıfının altında buzdolabı satışı yapmadıklarını bildirdi.

Elinde Asınıfının altında buzdolabı bulunan bayilerin durumlarını da değerlendiren Aydilek, ''1 Temmuz'a kadar bu tip ürünleri satamayan bayiler satışa devam edebilirler. Ama o tarihe kadar bu sınıftaki ürünlerin satılacağını tahmin ediyorum'' ifadesini kullandı.

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