-ANİMATÖRLERİN KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI ANTALYA (A.A) - 20.04.2011 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde çalışan animatörün, aralarında çıkan tartışma sonucunda şefini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu belirtildi. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, Manavgat'a bağlı Ilıca beldesi Kumköy tatil bölgesinde bir otelde animasyon şefi olarak çalışan Mustafa Eşki ile animatör H.K arasında otel kapısında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Eşki'nin, sopa ile animatör H.K'nın kafasına vurduğu, H.K'nın da cebinden çıkardığı bıçakla Eşki'yi 2 yerinden bıçakla yaraladığı belirtildi. Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Eşki hayatını kaybetti. Sopayla yaralanan animatör H.K'nın kafasına da dikiş atıldı. H.K'nın gözaltına alındığı, cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.