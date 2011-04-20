T24 LogoT24 Logo
Gündem

ANİMATÖRLERİN KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI ANTALYA (A.A)

20 Nisan 2011 22:45

-ANİMATÖRLERİN KAVGASI ÖLÜMLE SONUÇLANDI ANTALYA (A.A) - 20.04.2011 - Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir otelde çalışan animatörün, aralarında çıkan tartışma sonucunda şefini bıçaklayarak ölümüne neden olduğu belirtildi. A.A muhabirinin edindiği bilgiye göre, Manavgat'a bağlı Ilıca beldesi Kumköy tatil bölgesinde bir otelde animasyon şefi olarak çalışan Mustafa Eşki ile animatör H.K arasında otel kapısında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mustafa Eşki'nin, sopa ile animatör H.K'nın kafasına vurduğu, H.K'nın da cebinden çıkardığı bıçakla Eşki'yi 2 yerinden bıçakla yaraladığı belirtildi.  Manavgat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Eşki hayatını kaybetti. Sopayla yaralanan animatör H.K'nın kafasına da dikiş atıldı. H.K'nın gözaltına alındığı, cinayetle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24