Animasyon savaşları: Z kuşağı ne istiyor?

Adnan Ağaç

Son yıllarda sık sık gündeme gelen "Z Kuşağı" 1996'dan sonra doğan gençleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu dönem aynı zamanda teknolojinin hızla gelişim gösterdiği ve dünyayı küresel bir köy haline getiren dönem olarak görülüyor.

İstanbul'da yaşayan 18 yaşındaki Yusuf, kendi kuşağını anlatırken "siyasette aktif olarak görev almadıklarını, ancak tüm gelişmeleri, yapılan yanlışları ve gelecek kişilerin neden gelmesi gerektiğini çok iyi bildiğini" söylüyor. Sebebi olarak ise "teknolojinin ellerinin altında olması ve birçok bilgiye kolayca erişim sağlayabildiklerini" gösteriyor.

DW Türkçe'ye konuşan 19 yaşındaki Selin Aydemir de benzer görüşleri paylaşıyor. "Teknoloji çağında yaşadıklarına" vurgu yapan Aydemir, "dışarıda görünmelerinin gerekmediğini, bir tepki verecekleri zaman sosyal medyayı kullanarak tepkilerini gösterdiklerini" ifade ediyor.

Siyasi partilerin Z kuşağına ulaşma çabaları

Muhalefet parti liderlerinin Twitter'da başlattıkları "128 milyar dolar ve Berat Albayrak nerede?" zincirine AKP'den CHP'yi hedef aldığı Yalan Üretim Merkezi adlı bir animasyon filmle yanıt geldi.

CHP de AKP'nin çizgi filmine bir "Haydi çıkar maskeni" başlıklı karikatürle yanıt verdi.