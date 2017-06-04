Aniden bastıran yağmurla otomobil sulara gömüldü

Kastaomu'da su doldurmak için gittiği bölgede çamura saplanan otomobilini bırakarak yardım istemek için yakında bulunan tesise giden Hüseyin Yeni, döndüğünde aracını aniden bastıran yağmurla birlikte sulara gömülmüş buldu.

Kastamonu- Karabük yolu üzerinde bulunan Kanlıgöl mevkiindeki çeşmeden dağ suyu doldurmaya giden Hüseyin Yeni'nin kullandığı araç çamura saplandı.

Yağan yağmurlar nedeniyle çamurla kaplanan bölgede aracı çeşmenin önünde bırakan Yeni, yardım istemek için yakında bulunan bir tesise gitti. Aniden bastıran şiddetli yağmur ve derelerden gelen sular nedeniyle Yeni'nin aracı bıraktığı alanla çeşme sular altında kaldı. Suların içerisine gömülmüş otomobili görenler kaza olduğunu düşünerek 112 Acil ve polis ekiplerine haber verdi. AFAD ekibinin de olay yerine gelmesiyle birlikte ekipler araçta ve çevresinde inceleme yaptılar. Bir süre sonra olay yerine gelen aracı kullanan Yeni ile otomobilin sahibi Alper Tunç, ekiplere araçta kimsenin olmadığını söyledi.

Otomobil, traktöre bağlanan halatla suyun içerisinden çıkarıldı. Hüseyin Yeni'nin suyu kireçsiz olması nedeniyle ormanlık alanda bulunan çeşmeye gönderdiklerini belirten Tunç, "Çok yağmur yağmaya başlayınca merak edip çeşmenin olduğu yere geldik. Hüseyin ağabeyin telefonu da kapalıydı merak ettik. Buraya geldiğimizde aracı suların içerisinde gördük. 15-20 dakika içerisinde burası suyla kaplanmış. Yolda ambulansları da görünce kaza olduğunu düşündük. Bizim aracımız için gelmişler" dedi.