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Sağlık

Ani uyku atakları hastalık habercisi

Ani uyku atakları geçirilmesinin sebebinin, oreksin hormonu eksikliğinden kaynaklanabileceği vurgulandı.

18 Ağustos 2008 03:00

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Aksu, narkolepsi (gündüz aşırı uyku eğilimi) hastalarının olur olmaz yerlerde kendilerini engelleyemeyecekleri şekilde uyku atakları yaşadığını, oreksin hormonunun eksikliğinden kaynaklanan narkolepsinin, gelecek yıllardaki en önemli tedavi yönteminin bu hormonun yerine konulması olacağını belirtti.

Prof. Dr. Murat Aksu, toplumda çok sık görülmeyen narkolepsinin kadın ve erkekleri eşit şekilde etkilediğini kaydetti. Hastalığın kişilerin yaşamını olumsuz etkilediğini vurgulayan Aksu, şöyle devam etti: “Narkolepsi hastaları olur olmaz yerlerde kendilerini engelleyemeyecekleri şekilde uyku atakları yaşarlar. Örneğin hasta bir toplantıdayken başı düşmüş ve uyumaya başlamış olabilir ya da masa başında çalışırken bir bakarsanız uyumaya başlamıştır. Eğer bu uyku atağından uyandırılmazlarsa 1 ya da 1.5 saat uyurlar ve dinlenmiş olarak uyanırlar. 1-2 saat kendilerini iyi hissederler daha sonra tekrar uyku atağı yaşarlar.”

Aksu, hastalığın nedeninin son yıllarda yapılan araştırmalar sonucu net bir şekilde ortaya konduğunu dile getirerek, narkolepsinin beyindeki bir bezden salgılanan “oreksin” hormonunun eksikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Bu hormonun sentetik olarak üretilemediğini vurgulayan Aksu, gelecek yıllarda en önemli tedavi yönteminin bu hormonun yerine konulması olacağını bildirdi.

Aksu, son 5 yıla kadar çok ciddi şekilde bağımlılılık yapan uyarıcı ilaçların tedavide kullanıldığını dile getirerek, bugün farklı yönlerden etki gösteren tedavi yöntemlerinin geliştirildiğini anlattı.

(AA)

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