Ani Ören Yeri'ndeki kazı çalışmalarını yöneten Prof. Dr. Fahriye Bayram: İbadete açılan cami ziyaretçi alabilecek durumda değil, temelde boşluklar var!

Gazeteci İsmail Saymaz, 2016'dan bu yana UNESCO Dünya İnsanlık Mirası'nda yer alan Kars’taki Ani Ören Yeri'ndeki Ebu'l Manuçehr Camisi’nin ibadete açılmasını kaleme aldığı bugünkü yazısında, Ani'de 2012 yılından 2019'a kadar kazı çalışmasını yöneten ve ören yerinin UNESCO Dünya İnsanlık Mirası listesine girmesini sağlayan Pamukkale Üniversitesi Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı'ndan Prof. Dr. Fahriye Bayram’ın görüşlerini aktardı.

Camiye cam ve demir kapı yapılmasına, minaresine hoparlör çekilmesine, içine ahşap döşeme konup halı serilmesine, "İnanmıyorum!" diyerek tepki gösteren Bayram, "Kazı başkanlığım döneminde orasının ibadete açılmaması için çok uğraştım. Orası fazla ziyaretçi alabilecek durumda değil. Temelde boşluklar var, taşlar boşalmış. Çatı örtüsü uygun değil. Biliyorsunuz, bu dönemin bu ibadet yerlerini halka açmak gibi tutkuları var" dedi.

"Temel boşlukları düzgün şekilde onarılmadan, alttan su alma problemi çözümlenmeden... Müze haline çevirmek için kemerlerinin içi doldurulmuş, o ayrıca bir yük veriyor yapıya; onların kaldırılması, örtü sisteminin onarılması gerekiyor. Ciddi onarımdan sonra olabilirdi. Şu koşullarda ibadete açılması uygun değil" diyen Bayram, "Temeldeki boşluk giderek büyüyecek. Yapı uçurum kenarında. Oradan kayıp gidecek" diyerek uyardı.

"Girişine cam kapı takıldı; pencerelerine camlar yerleştirildi; zemine 25 santimetre kalınlığında ahşap döşeme yerleştirildi"

Saymaz yazısında camiye ilişkin olarak, “Kültür ve Tabiat Varlıkları Kurulu'nun Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün onayı doğrultusunda altı-yedi ay önce iç restorasyonu yapılan, yarısı göçmüş vaziyetteki caminin girişine cam kapı takıldı. Pencerelerine camlar yerleştirildi. Zemine 25 santimetre kalınlığında ahşap döşeme yerleştirildi. Döşemenin üzerine yeşil halı serildi. Ayakkabılık konuldu. Minareye demir kapı, hoparlör ve lambalar takıldı. Elektrik panosu yerleştirildi. Panodan minareye kablo çekilip elektrik verildi. İlk ezan 3 Ağustos günü okundu. Şimdilik namaz kılınmıyor” bilgilerini paylaştı.

Kars Valisi Tuncer Türker Öksüz’ün, “Oraya gelen ziyaretçiler cami ihtiyacı olduğunu belirtiyordu. Hem gezenler kullanır, hem bölgedeki insanlar ve görevliler... Asıl amaç, Anadolu'daki ilk Türk camisini ihya etmek” açıklamasını hatırlatan Saymaz, “Turistin Ani'ye namaz kılmak için geleceğini veya ören yerini ziyaret ederken camiye ihtiyaç duydukları gerekçesini inandırıcı bulmuyorum. Ani'nin bitişiğindeki Ocaklı Köyü'nün camisi var. Görevliler de bu köyün insanları... İsteyen köy camisinde namaz kılabilir. Kaldı ki mevcut yapıda abdest almak için şadırvan ve bir tuvalet bulunmuyor. Yetkililer böyle bir ek bina yapmayı düşünmediklerini söylüyor” dedi.

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