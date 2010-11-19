-ANGUSLAR İLK YAVRULARINI VERDİ ARTVİN (A.A) - 19.11.2010 - Avustralya'dan, özel bir şirket tarafından ithal edilerek Artvin'in Yusufeli ilçesine getirilen angus cinsi damızlık inekler yavrulamaya başladı. Yusufeli ilçesinin Yaylalar köyünde yaşayan 110 kişinin kurduğu Kaçkar Hayvancılık ve Arıcılık Şirketinin ortağı Cihan Kantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Yaylalar köyü sakinleri olarak bir şirket kurup yaşadıkları bölgeye uygun, soğuk yerlerde yaşayabilen, eti lezzetli ve çok kısa sürede büyüyüp gelişen hayvanlardan ithal etmeye karar verdiklerini, bu çerçevede, yaklaşık 4 ay önce, tanesi 2 bin 650 dolardan 97 angus ineği ithal ettiklerini, bu hayvanlardan 11'inin telef olduğunu anımsattı. Angus cinsi ineklerin sadece dişi olanlarından ithal ettiklerini belirten Kantar, ''İnekler, Kurban Bayramı'nın ilk günü yavrulamaya başladılar. En son bugün bir doğum oldu. Şu ana kadar toplam 6 adet buzağı dünyaya geldi. Doğumlarda şu ana kadar veteriner desteğine ihtiyacımız olmadı. Buzağıların hepsi dişi. Şu anda 5 adet daha hamile olduğunu tespit ettiğimiz hayvan var ve her an doğurabilirler'' dedi. Hayvanları ithal ettiklerinde gebe olduklarını bilmediklerini, ilçedeki veteriner hekimlerin rutin kontrolleri sırasında öğrendiklerini ifade eden Kantar, ''Bize de sürpriz oldu. Doğan hayvanların da sağlıklı olması sevindirici bir durum. İneklerin kışı geçirebilmeleri için şirket olarak 4 bin metrekarelik bir ahır inşaatına başlamıştık. Ahır henüz bitmediği için inekler hala güneş enerjisiyle çalışan ve 6 wat akıma sahip elektrikli çitlerin içerisinde kalıyor. Ancak buzağılar elektrikli çitleri algılayamadıkları için akıma kapılabiliyorlar. Bunu engellemek için buzağıların barınması için ayrı bir yer yaptık'' diye konuştu.