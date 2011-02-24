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Anguslar birer birer ölüyor!

Avusturalya’dan ithal edilen 250 adet Angus’ta başlayan akciğer hastalığına çare aranıyor...

24 Şubat 2011 02:00

T24 - Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından et fiyatlarını düşürmek amacıyla Avusturalya’dan ithal edilen 250 adet Angus’ta başlayan akciğer hastalığına çare aranıyor. 

ANGUSLAR ÖLÜYOR

Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne 2 ay önce Akyüz Tarım ve Hayvancılık Limited Şirketi tarafından getirilen 250 Angus’tan 10’u akciğer hastalığı nedeniyle öldü. Avusturalya’dan deniz yoluyla Türkiye’ye getirilen anguslarda akciğer hastalığı olduğunu belirten Akyüz Tarım ve Hayvancılık Limited Şirketi yetkilisi Necati Akyüz, Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldığı 250 angusun çoğunda akciğer hastalığı bulunduğunu bildirdi. Akyüz, “Akşam hastalanan angusu, sabah kalktığımızda ölmüş vaziyette buluyoruz. Şu ana kadar 10 angus öldü. Veteriner hekimler, angusların deniz yoluyla geldiği için gemide sık değişen hava olayları nedeniyle akciğerlerinin hastalanmış olabileceğini belirtiyorlar” diye konuştu

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