Anguslar birer birer ölüyor!

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Yozgat’ın Sorgun İlçesi’ne 2 ay önce Akyüz Tarım ve Hayvancılık Limited Şirketi tarafından getirilen 250 Angus’tan 10’u akciğer hastalığı nedeniyle öldü. Avusturalya’dan deniz yoluyla Türkiye’ye getirilen anguslarda akciğer hastalığı olduğunu belirten Akyüz Tarım ve Hayvancılık Limited Şirketi yetkilisi Necati Akyüz, Tarım Kredi Kooperatifi’nden aldığı 250 angusun çoğunda akciğer hastalığı bulunduğunu bildirdi. Akyüz, “Akşam hastalanan angusu, sabah kalktığımızda ölmüş vaziyette buluyoruz. Şu ana kadar 10 angus öldü. Veteriner hekimler, angusların deniz yoluyla geldiği için gemide sık değişen hava olayları nedeniyle akciğerlerinin hastalanmış olabileceğini belirtiyorlar” diye konuştu