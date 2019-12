-ANGUS HIRSIZLARI YAKALANDI İZMİR (A.A) - 09.12.2010 - İzmir'de, Et ve Balık Kurumu (EBK) tarafından ithal edilen angus cinsi büyükbaş hayvanlardan 16'sını çaldıkları ileri sürülen 9 kişi yakalandı. İzmir Emniyet Müdürlüğüne başvuran EBK yetkilileri, Uruguay'dan ithal ettikleri angus cinsi büyükbaş hayvanlardan 16'sını Alsancak Limanı'ndan kamyonla Afyon'a gönderdiklerini, 30 bin dolar değerindeki hayvanların Afyon'daki adrese ulaşmadığını öğrendiklerini belirterek şikayetçi olduklarını bildirdi. Şikayet üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Alsancak Limanı'ndaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kayıtlarda, kamyon sahibi Ş.T'nin 16 hayvanı araca yükleyip limandan ayrıldığı görüldü. Polisin araştırmasında kamyonun Manisa'nın Turgutlu ilçesine gittiği, Ş.T'nin ilçedeki bir akaryakıt istasyonunda bazı kişilerle görüştüğü öğrenildi. Akaryakıt istasyonundaki güvenlik kamerası görüntülerinde, Ş.T'nin, Turgutlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı R.Z. ile yanında bulunan N.G. ve A.T. ile görüştükleri tespit edildi. Bunun üzerine polisler, kamyon sahibi Ş.T, kooperatif başkanı R.Z. ile N.G. ve A.T'yi yakaladı. Gözaltına alınan R.Z, N.G. ve A.T'nin ifadesinde, Ş.T'nin 16 büyükbaş hayvan satmak istediğini öğrenerek, akaryakıt istasyonuna geldiklerini, çalıntı olduğunu bilmediklerini, kamyondaki hayvanlara baktıktan sonra istasyondan ayrıldıklarını ileri sürdükleri öğrenildi. Sorgulanan Ş.T'nin 16 Angus'u İzmir'in Bornova ilçesinde kasaplık yapan Ö.B'ye 500 TL ve 2009 model bir otomobil karşılığında sattığını söyledi. Polis, kasap Ö.B'yi gözaltına aldı. Ö.B'nin, 16 angustan 3'ünü kesip sattığı ortaya çıktı. Bornova ilçesine bağlı Eğridir köyünde bir ahırda tutulan 13 angus ise EBK yetkililerine teslim edildi. Olaya karıştıkları iddia edilen T.A, M.K, S.Ş, N.G. yakalandı. Olayla ilgili 1 kişinin daha arandığı öğrenildi. Gözaltına alınanlardan kooperatif başkanı R.Z. ile N.G, Ö.B, M.K. ve N.G. ifadeleri alındıktan sonra soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. Kamyon şoförü Ş.T. ile A.T, T.A. ve S.Ş'nin işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edileceği bildirildi.