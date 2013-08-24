Angry Birds'ün uzay macerası devam ediyor

Dünyanın en beğenilen mobil ve web oyunlarından biri olan Öfkeli Kuşlar, büyük beğeni toplayan Yıldız Savaşları serisine ikinci oyunla devam ediyor. Finlandiyalı oyun yapımcısı Rovio, ikinci oyununun üç ayrı mobil platforma Eylül ayında sunulacağını açıkladı.



Rovio, 19 Eylül’de sunulacak Öfkeli Kuşlar: Yıldız Savaşları 2 oyununun iOS, Android ve Windows Phone mobil işletim sistemleri için sunulacağını duyurdu. Oyunun fiyatı ise 0.99 dolar olacak.

Rovio, yeni oyunda Yıldız Savaşları evrenine ait 30’dan fazla karakterin yer alacağını, ayrıca, Hasbro şirketi tarafından geliştirilen ‘Telepods’ oyuncaklarıyla oyuna karakterler kazandırılabileceğini belirtti.

Videonun sonunda gösterildiği gibi, Telepods, oyuncak karakterlerin bir aksesuar aracılığıyla mobil cihaza dokundurulmasını ve oyuna dahil olmalarını sağlıyor.



Para basmaya devam ediyor



Birçok oyuncak, kitap ve giysi gibi ürün yelpazesiyle birlikte piyasaya çıkacak olan yeni oyunun resmi kitabını ise 17 Eylül’de National Geographic piyasaya sunacak.

Tüm dünyada 100 milyonu aşkın kullanıcı tarafından indirilen Öfkeli Kuşlar, 2013’te Clash of Clans, Candy Crush Saga ve Puzzle & Dragons gibi oyunların gerisinde kalsa da, indirilme, reklam ve ticari gelirlerden toplam 1 milyar doların üzerinde kazanç elde edilmesini sağladı.