-Angolalı Lopes ''Kainat Güzeli'' seçildi SAO POULO (A.A) - 13.09.2011 - Brezilya'da Güney Amerika'nın en büyük kenti Sao Paulo'da yapılan ''Kainat Güzelliği'' yarışmasında Angolalı Leila Luliana da Costa Vieira Lopes birinci seçilerek ''evren tacı'' giydi. 88 ülkeden güzeli eleyen Portekiz asıllı Leila Lopes (25), tacını geçen yılın Kainat Güzeli Meksikalı Ximena Navarette'den (23) aldı. İşletme fakültesini bitirip ülkesinde önemli bir işkadını olmayı istediğini belirten Lopes, sevinç gözyaşları içinde "Şimdi sıkı çalışmalıyım" dedi. Lopes, bir yıl boyunca barış ve AIDS'le mücadele mesajları verecek.