'Angola'da İslam'ın yasaklandığı doğru değil'

Angola'da yaşayan Müslümanlar, ülkelerinde İslam dininin yasaklandığı ve camilerin kapatıldığı yönündeki medyada çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti. Angola'nın başkenti Luanda'daki Nuru'l-İslam Camisi imamı Şeyh Osman İbn Zeyd, "Angola hükümetinin camileri kapatma kararı aldığı doğru değildir. Kültür Bakanlığı ve Din İşleri Direktörlüğü ile iletişim halindeyiz, bize böyle bir şeyin olmadığına dair bilgi verdiler" dedi.

Belirli bir caminin kapatılma kararının o camiye özgü bir düzenlemenin bir parçası olduğunu ifade eden Zeyd, "Bu tür düzenlemeler kiliseler de dahil tüm ibadethaneler için uygulanır" diye konuştu.

Zeyd, Angola'nın ikinci büyük kenti Huambo'daki bir caminin kısa süreliğine kapatılmasına dair, "Cami perşembe günü kapatıldı, Kültür Bakanlığı'ndan bir yetkili beni arayarak caminin Cuma günü yeniden ibadete açıldığını bildirdi" ifadelerini kullandı.

İslam dinini anlatmak amacıyla Angola'yı sık sık seyahat eden Zambiyalı İslam âlimi Şeyh Zübeyr İsa, harap haldeki bazı camilerin yeniden yapıldığını ancak bu camilerin resmen ibadethane olarak gösterilmediğini doğrulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Camilerin yıkıldığı doğrudur, bunun nedeni ise camilerin ibadethane için ayrılmış yerlerin dışında inşa edilmesidir. Angola'da birçok meslektaşımla konuştum ve Müslüman cadı avı iddiasının doğru olmadığını söyledi."

Angola'da Müslüman kimliğiyle bilinen sivil toplum örgütü İslami Kanatlar üyesi El-Hacı Cadi, camilerin kapatıldığı yönündeki haberleri yalanlayarak, "Nuru'l-İslam Mescidi'nde daha yeni namaz kıldım. Medyada çıkan haberleri gördüm ve tüm söyleyebileceğim Luanda'da Müslümanların güvende olduğudur" şeklinde konuştu.

Doktora çalışmasını Medine İslam Üniversitesi'nde tamamlayan İmam İbn Zeyd de Angola hükümetinin İslam karşıtı olmadığını belirtti.

Hükümetin bu yönde bir kararının olmadığı kaydeden Zeyd, "Eğer hükümet İslam karşıtı olsaydı, Huambo'daki camiyi çoktan kapatırdı. Aksine hükümetin İslam'ı tanıma yönünde iyi niyet taşıdığını düşünüyorum" dedi.

Zeyd, hükümetin Angola'da halen faal 200'den fazla ibadethaneyi düzenlemeye çalıştığını aktararak, "Bu yılın sonuna kadar İslam dinini tanımalarını umuyoruz" görüşünü dile getirdi.

1990'ların başında ilk defa Angola'ya geldiğini ifade eden Zeyd, "O zamanlar burada İslam diye bir şey yoktu. Angola hükümeti cami inşa etmemize izin verdi. Tüm ülkede bugün 130'dan cami bulunuyor" bilgisini paylaştı.

18 milyon 500 bin nüfusa sahip Güney Afrika ülkesi Angola'da resmi olmayan rakamlara göre yaklaşık 90 bin Müslüman yaşıyor.