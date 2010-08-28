-ANGOLA: 44 - SIRBİSTAN: 94 KAYSERİ (A.A) - 28.08.2010 - 2010 Dünya Basketbol Şampiyonası (A) Grubu'nda Sırbistan, Angola'yı 50 sayı farkla 94-44 yendi. Sırbistan, karşılaşmaya Rasic'in 3 sayılık basketiyle başlarken, Angola, rakibine Morais ile karşılık verdi. Karşılıklı basketlerle geçilen ilk dakikalarda Cipriano ile etkili olan rakibi karşısında pota altını iyi kullanan Sırbistan, 4. dakikaya 9-6 önde girdi. Savunmasını sertleştiren ve rakibine sayı atma şansı vermeyen Sırbistan, Pasic-Bjelica ikilisinin sayılarıyla 11-0'lık bir seri buldu ve 7. dakika içinde farkı 14 sayıya (20-6) çıkardı. Morais'in 3 sayılık basketiyle uzun bir aradan sonra sayı bulan Angola karşısında dış atışlarda yüksek yüzdeyle oynamaya devam eden Sırbistan, aradaki farkı biraz daha açtı ve ilk çeyreği 25-9 üstün bitirdi. 2. periyoda alan savunması yaparak başlayan rakibi karşısında, oyunun üstünlüğünü eline alan Sırbistan, özellikle Pasic'in basketleriyle 13. dakikayı 18 sayı farkla 29-11 önde geçti. Angola, hücumda büyük sıkıntı yaşarken, Sırbistan, dış atışlarla etkili oldu. Rakibinin yaptığı top kayıplarını iyi değerlendiren Sırbistan, 17. dakikaya da 35-13 üstün girdi. Takım halinde hücumda başarılı bir oyun ortaya koyan Sırbistan, farkı daha da açtı ve devreyi 43-18 önde tamamladı. Sırbistan, 3. çeyreğin ilk dakikalarında yüksek şut yüzdesiyle oynadı. Sahanın en skorer oyuncusu Rasic ile basketler bulmaya devam eden Sırbistan, 23. dakikaya 57-27 önde girdi. Velickovic'in aldığı hücum ribauntlarını sayıya çevirmesiyle 25. dakikada farkı 36 sayıya çıkaran Sırbistan, bu çeyreği de 77-32 üstün geçti. Aradaki farkın getirdiği rahatlıkla son periyoda giren Sırbistan, baştan sona üstün götürdüğü karşılaşmanın 35. dakikasına 86-38 önde girdi ve sahadan da 94-44 galip ayrıldı. Salon: Kadir Has Hakemler: Juan Artega (İspanya) xx, Longsheng Qiao (Çin) xx, Marcos Fornies Benito (Brezilya) xx Angola: Cipriano xx 10, Morais xx 8, Gomes x 5, Almeida x, Mingas x 4, Ambrosio xx 3, Fortes x, Lutonda x 1, Mbunga xx 7, Paulo x 2, Jeronimo x 2, Bonifacio x 2 Sırbistan: Rasic xxx 22, Bjelica xx 9, Markovic xx 7, Perovic xx 9, Velickovic xx 8, Savanovic xxx 13, Tepic xx 7, Macvan xx 11, Paunic xx 5, Keselj xx 3 1. periyot: 9-25 Devre: 43-18 (Sırbistan lehine) 3. periyot: 32-77